Borja Jiménez cuenta con Guille Rosas y Curbelo para el Valladolid - Sporting: «Si todo sigue igual, estarán disponibles» El preparador no ve una caída de su equipo en los minutos finales porque «cuando vas ganando es normal que el rival asuma más riesgos», indica

Andrés Maese Gijón Viernes, 17 de octubre 2025, 13:50 Comenta Compartir

Un entrenamiento resta para que el Sporting de Gijón ponga rumbo a Valladolid. El domingo a las 16.15 horas Borja Jiménez tendrá su segundo examen como entrenador rojiblanco. El primero lejos de GIjón. «Ojalá veamos un Sporting como el del otro día en El Molinón. Queremos ser más ofensivos y poder tener ataques más largos pese a que la inercia de nuestros futbolistas sea la de atacar de manera rápida», expuso sobre sus planteamientos a domicilio.

Si no hay ninguna sorpresa de última hora, el preparador tendrá a toda la plantilla a su disposición salvo Bernal y Christian Joel. «Guille no ha entrenado con el grupo, pero creemos que mañana podrá participar con alguna molestia, pero sin ningún riesgo. Eric entrenó hoy y lo hizo con normalidad. Ojalá todo siga igual y puedan estar los dos disponibles», desveló.

Borja describió cómo está siendo su segunda semana en Mareo después de sumar su primera victoria ante el Racing: «La primera fue buena porque llegó un entrenador nuevo, era normal. Sí es cierto que esta semana les vimos —a los jugadores— con más aire, el que les dio la victoria. La liberación fue más para ellos. Están todos disponibles y eso habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas».

Cuestionado por el bajón que sufre el Sporting en los instantes finales, explicó que «es una pelea que tengo con todo el mundo e intento demostrar que lo que nos pasa a nosotros le pasa a todos los equipos del mundo. Cunado un equipo va ganando termina muy cerca de su área porque el rival asume más riesgos. Son cosas muy normales, ojalá tengamos muchos partidos como el otro día que tengamos que sufrir durante 20 minutos y terminemos ganando».

Además, se refirió a la plantilla. Zanjó el debate del fondo de armario de un equipo, el rojiblanco, al que parece faltarle alternativas. «Hay bastantes más jugadores que doce o trece. Hay futbolistas que están entrando ahora, que tienen que mejorar su rendimiento, pero creo que es una plantilla compensada en la igualdad de los puestos. Sé que es muy recurrente porque se me pregunta mucho, pero tenemos que focalizarnos en los futbolistas que tenemos y sacarles el máximo rendimiento. Todavía no he podido conocer a la mayoría de ellos, para mí es muy pronto. Estoy en el proceso de conocer a los futbolistas para sacar su máximo rendimiento», concluyó.