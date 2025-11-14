Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos» Manuel Vega-Arango recibe en el Club de Tenis un homenaje rodeado de amigos y familiares: «Este cariño no se paga con dinero»

José Luis González Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Elegante, una constante a lo largo de sus 87 años, y con la cabeza como un reloj se presentó Manuel Vega-Arango en el Club de Tenis de Gijón para recibir un sentido homenaje promovido por su amigo Sergio Puente. El mito del Sporting, jugador y presidente durante 25 años en épocas distintas, el hombre desarrolló e inauguró Mareo, el primer presidente de la Liga de Fútbol Profesional disfrutó de unos momentos en compañía de amigos e hijos para recibir una estatua de Pelayo con la insignia del Sporting y un diploma. «Estoy muy contento y feliz de poder estar con unas personas que vienen a verme con mucho cariño, y eso no se paga con dinero».

La memoria de Manuel Vega-Arango guarda muchas anécdotas, muchas ya contadas y otras que no saldrán de sus labios. Pero cuando recuerda su paso por el Sporting, el club de su vida, el mejor presidente de la historia de la entidad se para en un detalle de su época como jugador. «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos», apunta un hombre a quien su padre le encaminó al Derecho y que nunca le dejó cobrar por jugar al fútbol.

Nacido y criado al lado de El Molinón, Manuel Vega-Arango no puede ver ahora los partidos de su equipo, aquejado de una enfermedad ocular que le priva de la vista, pero sí que los escucha por la radio. Optimista, espera que este sea el año en el que por fin el Sporting logre el objetivo de ascender a Primera. «A ver si nos dan una alegría, ojalá». Lo que pide a la afición, esa a la que tanto cariño tiene, es «que apoyen al club todo lo que puedan».

El presidente de la época dorada del Sporting, la del subcampeonato de Liga y las dos finales de la Copa del Rey, mantiene firme la humildad. Las personas que le acompañaron en ese camino y todos lo que apoyaron al club desde fuera siguen estando muy presentes en su memoria. «Aquella fue una labor generalizada».

Sergio Puente, organizador del reconocimiento, califica a Manuel Vega-Arango como «lo más grande» que conoció en su vida. En el homenaje les acompañaron Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas; José Luis Ortiz, sobrino del mítico Ortiz; Luis Gallego, presidente del Marino y amigo desde hace décadas, así como Conchi Álvarez, José Fernández y Carlos Prieto, jefe de Continuidad de EL COMERCIO. Un sentido homenaje para una persona trascendental en la historia del Sporting.

Temas

Sporting de Gijón