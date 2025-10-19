El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Patricio Arias, presidente del Clúster TIC de Asturias, interviene en presencia de Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado, y la concejala de Economía de Gijón, Ángela Pumariega. Jesús Manuel Pardo
AsturiasInnova+

«Asturias está en un momento clave para no perder el tren de la tecnología»

El III Encuentro Asturias Digital organizado por Clúster TIC pone el foco en la economía del dato, la inteligencia artificial y la ciberseguridad

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

En lo que a desarrollo tecnológico se refiere, en Asturias «no estamos en el pelotón de cabeza, pero sí bastante bien posicionados, por encima de ... la media nacional». Y es el momento de escalar posiciones. Tanto el presidente como el director general del Clúster TIC de Asturias, Patricio Arias y Enrique Jáimez, tiran de símil ferroviario a la hora de hablar de las capacidades de la región para impulsar su ecosistema tecnológico. «Estamos en un momento clave. Aprovechando la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la soberanía del dato, tenemos que ser capaces de posicionarnos y no perder este tren», dice el primero. «Asturias está capacitada para esa nueva maquinaria que es la IA. Perder ese tren supondría un retraso importantísimo. Si otras regiones europeas industrializadas lo hacen y tú no, te dejarán fuera de juego muy rápido», añade el segundo.

