«Asturias está en un momento clave para no perder el tren de la tecnología»

En lo que a desarrollo tecnológico se refiere, en Asturias «no estamos en el pelotón de cabeza, pero sí bastante bien posicionados, por encima de ... la media nacional». Y es el momento de escalar posiciones. Tanto el presidente como el director general del Clúster TIC de Asturias, Patricio Arias y Enrique Jáimez, tiran de símil ferroviario a la hora de hablar de las capacidades de la región para impulsar su ecosistema tecnológico. «Estamos en un momento clave. Aprovechando la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la soberanía del dato, tenemos que ser capaces de posicionarnos y no perder este tren», dice el primero. «Asturias está capacitada para esa nueva maquinaria que es la IA. Perder ese tren supondría un retraso importantísimo. Si otras regiones europeas industrializadas lo hacen y tú no, te dejarán fuera de juego muy rápido», añade el segundo.

Sus palabras son reflejo de lo que se habló en el III Encuentro Asturias Digital, organizado por Clúster TIC y Girol Consulting esta semana en Gijón. Fueron dos jornadas en las que representantes de empresas, administraciones, centros tecnológicos y la propia ciudadanía hicieron aportaciones con un objetivo común: el de posicionar al sector TIC asturiano como motor de transformación económica y social.

¿El resultado? Una hoja de ruta que incluye quince líneas de actuación articuladas en cuatro ejes estratégicos: la competitividad del sector TIC, las competencias profesionales para la nueva era, la digitalización con impacto y las palancas tecnológicas –datos, inteligencia artificial y ciberseguridad– como impulsores del cambio.

Para desarrollar estos tres últimos vectores estratégicos «necesitamos varias cosas. La primera: el talento», explicó Jáimez. «Necesitamos formar personas que conozcan esas tecnologías. Han de saber cómo utilizar, proteger, procesar y tener preparados datos de calidad para poder utilizarlos en diferentes entornos de actividad económica. Los datos industriales todavía están en propiedad de nuestras organizaciones y tenemos que protegerlos».

En cuanto a ciberseguridad, aunque las inversiones van en aumento, no es suficiente. Y puso un ejemplo: «Hay una empresa multinacional del sector químico implantada en Asturias que recibe seis millones de ataques al mes». Para Jáimez, las empresas usuarias de tecnología en la región van a dos velocidades distintas. Están, por un lado, las compañías de mayor tamaño, que son las que «primero tratan de instalar estas aplicaciones, porque tienen recursos económicos para poder hacerlo, y las usan de una forma más sistemática». Por el otro, están las pequeñas y medianas empresas, con las que «estamos todavía en un momento de apostolado, de decir: 'Cuidado, porque vas a perder competitividad si no introduces estos elementos y tus competidores sí».

De lo abordado a lo largo de estas dos jornadas del III Encuentro Asturias Digital saldrá un libro blanco de la estrategia del Principado en digitalización. Además, las conclusiones servirán al nuevo Plan Estratégico 2026-2029 del Clúster TIC, en elaboración.