La industria asturiana de las renovables apuesta por la creación de un nuevo clúster ligado al sector

En los últimos años, la industria asturiana relacionada con el sector de las energías renovables, especialmente enfocada en la fabricación de componentes, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo hasta representar una de las mayores oportunidades de futuro que tiene la región. En ese contexto, AsturiasInnova+, el proyecto de divulgación, debate y reflexión sobre la innovación de EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS, organizó este martes –con la colaboración del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés, Asturagua y Windar– la jornada 'Energía renovable y desarrollo global: Avilés-Occidente como enclave estratégico'. Un encuentro en el que representantes de la industria coincidieron en la necesidad de crear un nuevo clúster ligado al sector de las energías renovables que englobe a todo el occidente de la región.

«Sería una iniciativa de lo mas conveniente», celebró el vicepresidente de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, que valoró la creación de este tipo de proyectos público-privados como elementos para canalizar la innovación, aunque también pidió eliminar trabas administrativas: «Es importante que no nos perdamos en los papeles y en la burocracia, porque por suerte hay fondos para ello que se han quedado para repartir. Sobre todo cuando hay empresas que quieren invertir en Asturias para crear empleo y valor añadido». Platero, además, remarcó que «la industria naval asturiana está en el mejor momento de su historia» gracias a la innovación y a la apuesta competitividad.

Por su parte, el director técnico de I+D+i de Idonial, Ramón Bernardo de la Rúa, señaló que «esta propuesta hace 20 años habría estado condenada al fracaso». Sin embargo, apuntó que el cambio que han experimentado el tejido productivo de la región y la sociedad en general facilita la creación del clúster de la industria de las renovables: «Ahora, las empresas están abiertas a trabajar conjuntamente y a colaborar. Esta iniciativa tiene todos los visos de salir adelante. Es necesario ganar masa crítica. Nosotros somos fruto de una fusión de centros tecnológicos y eso nos ha permitido ser capaces de aguantar envites como el covid porque teníamos más músculo».

Santiago Rodríguez Vega, presidente del Puerto de Avilés, también apoyó la idea de crear ese nuevo 'hub' «para meternos de lleno en el tema de la innovación en torno a una industria y una materia que hace 15 años no era tan protagonista». Asimismo, afirmó que el puerto «debe estar preparado y atender las necesidades de las nuevas exigencias que plantean las industrias». Así, explicó que los nuevos proyectos «requieren mucho suelo y todo eso va a generar tensión», por lo que insistió en la importancia de «pactar los espacios y los tiempos, porque a todos nos interesa que esa maquinaria funcione lo mejor posible».

Si hubo un mensaje prácticamente unánime –aunque con matices– entre los participantes en el foro fue el de que el proceso de adopción y la apuesta por las energías renovables es irreversible. En ese sentido, José Antonio Martínez, consejero delegado de Grupo TAM, hizo hincapié en que «el avance de las renovables es inexorable, independientemente de lo que quiera decir Trump». Sí matizó que «probablemente» el futuro no será un 100% renovable y se seguirá consumiendo petróleo o gas, porque será necesario un «respaldo energético», pero se reafirmó en que el proceso «no tiene marcha atrás».

Lucía Abad, directora comercial de Idesa, subrayó que «la transición energética es imparable», pero añadió que «la realidad es que no va tan rápido como debería» debido a los problemas de inversión y de economías de escala a los que ahora se suman, explicó, los relacionados con los aranceles, las cadenas de suministro o los fletes. Respecto a los aranceles, reconoció que suponen «un cierto freno», porque «para un cliente resulta muy difícil comprar un equipo pero no saber cuánto van a tener que pagar por él cuando llegue a Estados Unidos dentro de un año. Eso es una realidad y hace que los proyectos se estén parando y se estén ralentizando», lamentó.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones como la innovación, las infraestructuras o las tecnologías necesarias para la evolución energética, pero también los retos a los que se enfrenta el sector. Covadonga Carballo, directora de Innovación de Windar Renovables, destacó los procesos de digitalizacion que desde la compañía están llevando a cabo en las plantas industriales para la recogida de datos que ayuden a tomar decisiones de negocio. También habló sobre proyectos en los que la realidad aumentada ayuda en procesos fabriles que tienen que ver con el montaje eléctrico o la soldadura. Sin embargo, fue clara en señalar uno de los principales problemas del sector en el Viejo Continente: «En el sector eólico, la entrada de China de una manera muy fuerte penaliza a los fabricantes europeos, ya que no competimos en las mismas condiciones. En Europa tenemos una política de descarbonización muy estricta que no aplica a los fabricantes asiáticos, así que herramientas como el CBAM (Mecanismo de Ajuste por Carbono en Frontera) nos puede ayudar mucho».

También en este punto coincidió Lucía Abad, que advirtió de que «la competencia ahora es global»: «Ya no competimos con nuestro entorno u otros fabricantes europeos, sino también con asiáticos. Y ahí las condiciones no son las mismas para todos. Hay una cosa que tenemos clara: no jugamos con las mismas reglas. Nunca vamos a conseguir igualar en precio porque tienen unas reglas medioambientales y de calidad diferentes a las nuestras». La receta para hacer frente a este problema, en su opinión, pasa por apostar por el valor añadido. «Hay que dar soluciones globales al cliente, no solo suministrar el equipo sino proponerles mejoras y explicarles por qué la calidad de nuestro producto es superior a la de terceros».

Precisamente ese enfoque de negocio es el que plantea el Grupo TAM, y así lo planteó José Antonio Martínez: «Desgraciadamente no disponemos de la capacidad económica suficiente para participar en proyectos grandes», apuntó. Por eso, la estrategia se basa en la orientación al cliente; es decir, en» disponer de los recursos técnicos y del conocimiento que el cliente va a demandar».

«Estamos negociando con Redeia la ampliación de la red energética»

Por otro lado, el viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, anunció durante su intervención en la jornada que el Gobierno autonómico mantiene conversaciones para incrementar la capacidad de la red eléctrica: «Estamos negociando con Redeia para que incorpore a la planificación de 2030 las nuevas infraestructuras de transporte y distribución de energías, sin las cuales cualquier proyecto o inversión industrial pueden verse comprometidos».

De este modo, en uno de sus primeros actos públicos como viceconsejero, Campo puso el foco sobre uno de los principales problemas que tiene la industria asturiana, puesto que no hay capacidad suficiente para atender a toda la demanda derivada de los procesos de descarbonización. En ese sentido, defendió que desde el Principado se apuesta por un enfoque «en términos de oportunidad» e invitó a aprovechar las ventajas que brindan el PERTE de la descarbonización o el Fondo de Transición Junta, pero a través de procesos colaborativos y consensuados con el sector privado: «La descarbonización implica riesgos, eso es indudable, pero creo que hay más luces que sombras y estamos encauzando el proceso para promover nuevas actividades económicas industriales, crear nuevos empleos y atraer más inversiones». En ese sentido, el viceconsejero destacó que «la transición energética es mucho más que una obligación para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones, es una oportunidad para reindustrializar Asturias de manera sostenible».

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, resaltó la necesidad de avanzar hacia «un ecosistema competitivo que apueste por la i+D para que Asturias sea una región innovadora». No obstante, recordó que Asturias «no está aislada de un mundo en una situación muy compleja» y advirtió de la estrategia de EE UU de «desmantelar la política energética de los últimos años, con un firme apoyo de vuelta a los combustibles fósiles». Además, apuntó al desafío que suponen los aranceles establecidos por Donald Trump, aunque aseguró que «cada crisis tiene sus oportunidades».

En relación al proceso de descarbonización, la regidora avilesina argumentó que se está ante un punto de inflexión: «En ese cambio de concepción hay acciones muy concretas, como el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) o el Plan de Acción del Acero de la UE. Estamos ante un cambio de paradigma para que la industria vuelva a ser un sector estratégico en Europa». Respecto a las renovables, Monteserín defendió que «Avilés está en primera línea», con un 'hub' de empresas especializadas en la fabricación de bienes de equipo destinados a la generación de energías verdes.

Asimismo, el director de AsturiasInnova+, José María Urbano, ensalzó la «resiliencia» de los territorios, las empresas y las administraciones asturianas y su capacidad de adaptación para superar situaciones adversas, como las reconversiones industriales de los sectores del metal y naval. «La celebración de esta jornada centrada en las energías renovables es una señal inequívoca de las transformaciones que han tenido lugar en pocos años», expresó.

