Micotecnología para combatir el cambio climático

En España, entre el 30% y el 40% del total de residuos generados anualmente es de origen orgánico, según estimaciones realizadas por Ecoembes. Su aprovechamiento ... es indispensable en una sociedad que apueste por la economía circular y el impulso de sistemas de vida más sostenibles. Bajo esa premisa nació a finales de 2023 Mush Mycotechnology, un proyecto pionero no solo en Asturias, sino también a nivel nacional, que surge tras años de investigaciones y que apuesta por utilizar los hongos para crear materiales 100% compostables que puedan sustituir a plásticos como el poliestireno y a otros componentes contaminantes.

«Los materiales juegan un papel fundamental a la hora de abordar el cambio climático, especialmente el antropogénico», explica Cristina Anoro, fundadora y consejera delegada (CEO) de la empresa, que añade: «Aunque se ha puesto mucho foco en las energías renovables y en el aprovechamiento energético, que por su puesto es muy necesario, también hay que darse cuenta de que con los materiales construimos y fabricamos soluciones que cubren nuestras necesidades y, por tanto, se pueden reducir mucho los gases de efecto invernadero utilizando otros más sostenibles y amables con el entorno».

Huella de carbono

El proceso, sobre el papel, es sencillo: reutilizar residuos orgánicos –agrícolas, forestales, de jardinería urbana o alimenticios, entre otros– y, a través de la biotecnología basada en hongos (en concreto, en el micelio), crear soluciones innovadoras que se pueden aplicar, por ejemplo, en el sector de la construcción, pero también en otros como el de los envases, o el del mobiliario. Además, la reutilización de residuos en múltiples industrias permite a las empresas reducir su huella de carbono.

Aunque la sede está en Cabranes, los laboratorios se encuentran en La Mata, Grado, en la finca experimental del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), entidad con la que colabora Mush. Allí trabaja Leandro Meléndez, director técnico del proyecto, que sostiene que «lo interesante es que por una parte aprovechas residuos que de otra forma contaminarían, pero además es un material bioformado; es decir, no se necesita un gran gasto de energía porque en pocos días son los propios hongos los que llevan a cabo esa fabricación». Estos materiales, apunta, «son muy sustitutivos de algunos plásticos que se utilizan no solo para el 'packaging,' sino también como aislantes acústicos y térmicos en el sector de la construcción».

Sin componentes químicos

Además, Meléndez subraya que una característica muy importante es que se trate de un material compostable: «Por ejemplo, si es un envase que está protegiendo una botella de vino, cuando llegue a casa podemos romperlo y tirarlo al jardín porque es totalmente orgánico y no lleva ningún tipo de químico». No obstante, la CEO del proyecto remarca que el material también puede tener una larga vida útil: «Es muy innovador, no hay estudios de hace 50 años porque entonces no existía, pero tenemos cosas hechas de hace casi 10 años».

Mush Mycotechnology ya se encuentra en fase de venta y, de hecho, ha conseguido asociarse con el Grupo HMY, uno de los líderes mundiales en diseño y fabricación de mobiliario comercial, como colaborador para impulsar sus productos sostenibles, en concreto estructuras expositivas y paneles acústicos. «En espacios como tiendas o presentaciones de eventos, además, te aporta un 'storytelling' de que al final de la vida útil todo el material es cero residuos e incluso serviría para llevar a cabo una acción de nutrición de un bosque», remarca Cristina Anoro.

Infinitas aplicaciones

Al tratarse de una tecnología tan innovadora y de un proyecto pionero a escala nacional, aún se desconoce el potencial de sus aplicaciones futuras. De hecho, el proyecto ha recibido una subvención de I+D+i del Principado para probar diferentes residuos de la región, como el plumón de la pampa o los sarmientos de la poda de los viñedos.

«Esto tiene infinidad de investigaciones, porque dependiendo del tipo de hongo y de residuo hay muchas combinaciones y formulaciones interesantes por descubrir», concluye la CEO.