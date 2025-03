El economista José Juan Ruiz (Tarancón, 1957) preside el Real Instituto Elcano, centro de pensamiento y laboratorio de ideas creado en 2001 cuyo patronato ... preside, de forma honorífica, el Rey. Es también miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del ministro de Economía, Comercio y Empresa. Con un amplio bagaje profesional –tanto en el ministerio como en el sector privado–, intervendrá mañana en Avilés en el quinto aniversario de AsturiasInnova+, en el que hablará de 'Hegemonía rota: la economía en la era de la geopolítica'.

–¿Estamos ante una nueva era?

–Llevamos arrastrando un cambio de era desde hace 25 años. Desde el 11 de septiembre de 2001, con el ataque de las Torres Gemelas. La lógica que había prevalecido era de juego, de suma positiva. Los países, las economías, los agentes cooperaban y, como consecuencia, se producía más prosperidad, más democracia, más libertades... Pero se rompió esa mañana de septiembre y pasamos a un juego de suma cero, en el que prevalece la idea de poder. Para que alguien gane poder, otro lo tiene que perder.

–Habla usted de hegemones y de cómo su poder ha cambiado.

–En esos 25 años hemos visto cómo el poder de los hegemones (EE UU, China) ha cambiado y, sobre todo, las alianzas de los países con uno y otro. El cambio de era no es por Trump. En estos 25 años, el ascenso de China como hegemón ha cambiando la percepción que los americanos tenían de las reglas, que eran las que habían ideado y gobernaban el mundo. EE UU se percibe como un hegemón en declive.

–En su charla va a analizar estrategias.

–Así es, analizaré qué estrategias pueden tener los hegemones a partir de ahora y cuáles los aliados de China y de EE UU, así como los países independientes, que son muchos y que están entre los dos lados. Lo que vaya a hacer el resto de los países importa para saber cuál será el mundo que tendremos.

–¿Y cuáles son para esos dos tercios del mundo que no son ni China ni EE UU?

–Básicamente, elijo tres. Una es que cada uno de los aliados se mantiene fiel al hegemón que siempre ha tenido. Europa sigue estando en alianza profunda con Estados Unidos. Cambian, eso sí, cosas con Trump: va a ser más caro estar en esa alianza. Europa va a tener que invertir más en gasto militar, no está garantizado que nos vayan a defender como lo han hecho desde la II Guerra Mundial; nos van a poner aranceles, nos van a restringir el acceso a sus mercados... Pero uno mantiene la fidelidad porque, en momentos de tensión, como los que vivimos, es más seguro estar con tu hegemón de siempre, aunque ahora sea más caro.

–¿Y la segunda y la tercera?

–La segunda opción es la de decir 'no' ante los precios, los costes tan altos... El que haya podido infringir ese daño de una manera tan súbita, tan arbitraria, tan de imposición y no de negociación hace desconfiar del antiguo hegemón. Va intentar desvincularse de él, crear su proyecto de autonomía estratégica, que es lo que hablan los europeos. Esto no es gratis. Hay que invertir más en lo militar. Además, lo que antes recibía de tecnología de EE UU tiene que traerlo de otro lado o producirlo. Pero, en el medio plazo, va a ser capaz de aislarse del cambio de opinión que puede tener el hegemón. Gana grados de libertad. Y la tercera es que el aliado lo ve tan intolerable, que cambia de hegemón.

–¿En qué situación quedan los países independientes?

–Son los que mejor están. Su valor geoestratégico lo han multiplicado, porque pueden seguir actuando con uno y otro. Y lo hacen en función de los intereses que tengan. Los neutrales son básicamente América Latina y los países del Golfo.

–¿Los aliados de China?

–Son países muy, muy vulnerables. No pueden pensar en cambiar de hegemón e irse con EE UU. Son sociedades que jamás lo entenderían. Para ellos la opción es quedarse.

–Con este escenario, ¿qué concluye?

–El bloque que más sufre con este cambio de reglas es Europa. Europa, en todos los escenarios, pierde. Peso, poder, prosperidad... Y no es porque el gasto militar aumente, sino porque es más vulnerable que el resto. Europa es la gran pagana.

–¿Cuál es la mejor estrategia para ella en el medio plazo?

–La mejor estrategia es la autonomía estratégica y el establecimiento de alianzas con los países independientes. Fundamentalmente, con América Latina. Si Europa y América Latina pudieran darle un empujón a sus relaciones políticas y económicas, por ejemplo con el acuerdo de Mercosur, esto generaría una mejora en el medio plazo espectacular y abriría la posibilidad de que el mundo no fuera bipolar.

–¿Qué impresión tiene de la llegada de la Administración Trump?

–Es un mundo de casi el siglo XIX, de rivalidad, de lo que se llamó los 'power politics'. Mi sensación es que esto es una vuelta al pasado, a la política del siglo XIX.

–¿Europa reacciona tarde?

–Europa siempre se ha construido en las crisis. Esto es una crisis extraordinaria y quizá lo que hay que hacer es darle el premio Carlomagno a Trump por habernos despertado de una ensoñación. Va a empujar muchos proyectos que parecía políticamente imposible que prosperasen en la UE. Así, a lo mejor hay una gran fuerza que lleva a tener unión bancaria, mercados de capitales, una industria militar de defensa europea. Trump es el despertador de Europa.