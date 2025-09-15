Greg Joswiak, directivo de Apple, reta a intentar doblar el nuevo iPhone Air: «Me hago responsable» El jefe de marketing lanzó esta apuesta a un periodista durante una entrevista en un canal de YouTube

El jefe de marketing de Apple, Greg Joswiak, participó en una entrevista para el canal de YouTube de Tom's Guide en la que le lanzó un iPhone Air a uno de los periodistas y le retó: «Intenta doblarlo, me hago responsable», le dijo.

El periodista lo intentó pero sólo consiguió que el teléfono perdiera su forma ligeramente y al soltarlo volvió a quedarse perfectamente recto. «Si aplicas suficiente fuerza puedes llegar a doblarlo un poco, pero vuelve atrás», explicó John Ternus, vicepresidente de ingeniería del iPhone Air, que también participaba en la entrevista.

Durante el diseño del nuevo buque insignia de Apple se ha tenido muy en cuenta la rigidez estructural, y para lograr que no pierda su forma el marco se ha fabricado en titanio de grado 5, la pantalla usa una nueva generación mejorada de Ceramic Shield y la parte de atrás ha mejorado su rigidez. Además, según informa la marca, la mayoría de los componentes del teléfono se encuentran en el módulo de la cámara, que ha ganado en tamaño desde la anterior generación.

El nuevo modelo de iPhone llegará a las tiendas el próximo 19 de septiembre, aunque ya se puede reservar.

