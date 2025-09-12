Una ministrIA anticorrupción

I. Cortés Madrid Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

China, Estados Unidos, Singapur, Estonia, Reino Unido... Son algunos de los países que ya han introducido la inteligencia artificial en su administración pública para mejorar la eficiencia en áreas clave como la seguridad, la justicia, la salud o los servicios públicos. Ninguno, sin embargo, ha ido tan lejos como Albania que ayer dio un paso más al nombrar como ministra -¿o deberíamos decir ministrIA?- a una IA para evitar el fraude y la corrupción en la contratación pública.

Se llama Diella, algo así como 'sol' o 'luz solar' en albanés, y en realidad ya ejercía como asistente virtual, integrado en la administración digital del Estado albanés, donde salía representada con un avatar femenino que vestía indumentaria tradicional albanesa. Fue el primer ministro de Albania, Edi Rama, que inicia ahora su cuarto mandato, quien, durante la presentación del nuevo gabinete de ministros, quiso poner en valor «el sello digital» que esta IA ha dado a la ciudadanía digital durante estos años como asistente virtual en la plataforma en línea de servicios y documentos del Estado, destacando el nombramiento de la IA como parte de un esfuerzo por introducir la tecnología y la inteligencia artificial más profundamente en el funcionamiento del Estado y aumentar la transparencia en la contratación pública.

Con este 'ascenso' a «ministra de contratación pública», así la llamó Rama, la IA «contará con una estructura adaptada y un mandato especial para derribar los miedos, las barreras y la estrechez de la administración», aseguró el mandatario albanés en declaraciones recogidas por la cadena TV Klan. «Diella es el primer miembro del gabinete, no físicamente presente, pero creado virtualmente por inteligencia artificial», apuntó.

Lo cierto es que el 'nombramiento' no pilla del todo por sorpresa a los albaneses. Al fin y al cabo, Rama se presentó a las elecciones con un programa en el que se proponía expandir el uso de la inteligencia artificial en el Gobierno. En este sentido, el propósito de Diella será frenar la corrupción tan presente en los concursos públicos del país. Así las cosas, la IA irá controlando de forma progresiva las distintas fases por las que pasa la contratación pública y servirá para que, según avanza Rama, Albania se convierta en el primer país «con contratos públicos 100% incorruptibles y donde los recursos públicos asignados a cada proceso de concurso son 100% legibles». El primer ministro de Albania no dio mucha más información acerca de cómo este nuevo miembro del gabinete ejercerá sus funciones, pero todo apunta a que Diella se encargará de analizar los presupuestos de las empresas interesadas en optar a un concurso público, comprobar si se ajustan a los requisitos del pliego correspondiente y otorgar los contratos a aquellas que hagan la oferta más adecuada. Queda por ver quienes serán los humanos que vigilen su correcto funcionamiento.