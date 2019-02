Nintendo anuncia la llegada de Pokémon Espada y Pokémon Escudo El nuevo videojuego de la popular saga japonesa llegará a final de año en exlusiva para Nintendo Swich IBAN GARBAYO Madrid Miércoles, 27 febrero 2019, 18:08

Los fans de la saga Pokémon están de enhorabuena. Nintendo ha anunciado este miércoles la llegada de dos nuevos videojuegos: Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Desarrollados por Game Freak, estos juegos verán la luz a finales de 2019 en exclusiva para la plataforma Nintendo Swich. Y como es habitual, el usuario tendrá a su disposición tres pokémon a elegir cuando comience su aventura: 'Grookey', 'Scorbunny' y 'Sobble'. Eso sí, por primera vez se contará con un elenco de pokémons creados desde cero y en exclusiva para esta consola.

Desde que se produjo el anuncio el pasado año de Pokémon Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee!, numerosas eran las voces que sospechaban que la compañía preparaba un nuevo lanzamiento para el 2019. La multinacional japonesa no ha querido esperar más y con el lanzamiento de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los jugadores podrán explorar 'Galar', una inmensa región con entornos de lo más variopintos: idílicas zonas rurales, modernas ciudades, vastas llanuras y escarpadas montañas cubiertas de nieve.

Al poco del anuncio -sobre las 15.00 horas en España- las redes sociales se han hecho eco de la noticia y rápidamente se ha convertido en 'trending topic'. «Pokémon Espada y Pokémon Escudo abren un nuevo y emocionante capítulo en la gran aventura de Pokémon que empezó en este mismo día hace 23 años», explica Tsunekazu Ishihara, presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company. No hay mucha más información sobre el juego, salvo que se lanzará a finales de 2019- muy probablemente en noviembre- cuando lo hacen tradicionalmente los videojuegos de Pokémon.