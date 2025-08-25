El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ni la del cole, ni una de tela: así debe ser la mochila para el monte

Ahora que todo el mundo quiere hacer senderismo, conviene prestar atención a dónde llevamos todo lo necesario para pasar la mañana en el monte... sin hacernos daño

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

Con los calores del verano, todos buscamos donde estar fresquitos. Está la playa, con la posibilidad de bañarse. Pero cada vez nos interesa más la ... montaña. A raíz de la pandemia, somos más las personas nos hemos echado al monte... Y a los novatillos se nos reconoce por las pintas. Porque esto no es como irse a una cala, donde lo único que necesitas son unas chanclas, un bañador cualquiera y la cartera para el chiringuito. Salir a hacer una ruta por la naturaleza, incluso si es corta, requiere de cierta preparación previa y algo de material.

