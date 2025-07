«Ser líderes en turismo conlleva más demanda y que suban los precios»

El verano en las agencias de viajes comienza mucho antes que en el calendario. Y este año, más que nunca por ese impulso a dejarlo ... todo atrás unos días. «El primer tramo de este verano ha sido muy satisfactorio para nosotros», confirma José Manuel Lastra, vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

– ¿Hemos sido previsores?

– La venta anticipada ha funcionado muy bien, que es una recomendación que hacemos porque es garantía de éxito. Por un lado, porque el cliente tiene más capacidad de elección del destino. Y por otro, porque el agente de viajes tiene más capacidad para ofrecer una mejor tarifa.

– Al contrario que en internet, que comprarlo antes no te asegura el mejor precio...

– Es lo normal, aunque también existe la oferta de última hora. Hay proveedores que por el motivo que sea tienen un excedente de producto o vacantes y las ponen en el mercado a un precio especial. Pero las ventajas de la venta anticipada son mayores que esperar a esa hipotética oferta, que a veces se da y a veces no.

– Este año hay malestar porque veranear dentro de España para los nacionales es caro.

– Hay una realidad que debemos tener en cuenta: España es líder en materia de turismo y uno de los destinos más demandados a nivel internacional, lo que conlleva alguna problemática como que una alta demanda genera un aumento de precios. A eso hay que añadirle las subidas del IPC y la inflación en 2023 y 2024.

– ¿Qué destinos triunfan?

– Han crecido los viajes de larga distancia, que frenó la pandemia. Sobre todo, a Asia, a destinos como Japón y Tailandia. Y también los de medio radio, a Europa y Marruecos. Pero eso no quiere decir que no viajemos dentro de España.

– ¿No se ha perdido?

– Hay un estancamiento, pero yo creo si hay más viajes internacionales ahora, porque de 2021 a 2023 estuvieron parados por los efectos del Covid, es comprensible. Es un vaso comunicante.

– ¿Y cómo estamos pagando estas vacaciones? ¿Han notado el crecimiento de los créditos al consumo para este fin?

– Por lo general, no nos encontramos con personas que no pueden pagar unas vacaciones y que tiran del endeudamiento. No es lo habitual. Ahora, sí es cierto que nos podemos encontrar con que determinado usuario, si se le dan unas facilidades de pago, su ticket medio suba.

– ¿Se refiere a pagar a plazos?

– Hay clientes que deciden tirar de un aplazamiento en el pago de las vacaciones y de esa manera garantizarse una mejor experiencia con un coste algo superior. Por poner un ejemplo, si quieren hacer un crucero por los fiordos y se les permite pagar a plazos la diferencia entre un camarote normal y uno superior, lo contratan.