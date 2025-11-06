El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vivir | Consumo

Seguros de impago de alquiler: ¿realmente compensan?

Los desahucios por no pagar la mensualidad tan solo afectan a un 0,15% del total de viviendas españolas en renta

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Las noticias sobre viviendas que han sido 'okupadas' por inquilinos que no pagan causan muchos temores. Pero basta echar un vistazo a las cifras oficiales ... para darse cuenta de que no suponen un problema real para el mercado del alquiler en nuestro país. Los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al primer trimestre de este año, hablan de 5.644 desahucios impuestos a inquilinos morosos, lo que representa apenas un 0,15% del total de la vivienda en renta en España (que son 3,6 millones, según el Observatorio de la Vivienda). 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  3. 3 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  4. 4 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  7. 7

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  8. 8 Las cifras de la gran oposición sanitaria en Asturias: 43.243 personas se juegan 1.068 plazas
  9. 9 El Arzobispado de Oviedo recibe con «sorpresa y dolor» las acusaciones a un jesuita asturiano de abuso
  10. 10 Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Seguros de impago de alquiler: ¿realmente compensan?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Seguros de impago de alquiler: ¿realmente compensan?