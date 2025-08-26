El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting a través de un crédito participativo
Adobe Stock
Vivir verano

El 'efecto Venturi' y otros trucos para dormir con calor

A partir de los 22 grados conciliar el sueño se vuelve casi misión imposible... pero hay remedios para que podamos descansar

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 26 de agosto 2025, 00:04

Escucha la noticia

5 min.

Lo peor de las olas de calor son las noches tropicales. No, no son esas en las que estás estar tomando mojitos y bailando bachata ... hasta el amanecer, sino esas otras en las que la temperatura no baja de 25 grados en ningún momento, algo que impide conciliar el sueño y descansar correctamente. Un insomnio que pagan, sobre todo, quienes no disfrutan de vacaciones y se ven obligados a madrugar para acudir a su puesto de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  5. 5 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  6. 6 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias
  9. 9 Mbappé acaba con la ilusión azul
  10. 10 El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías «ante la alarma social que se estaba generando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El 'efecto Venturi' y otros trucos para dormir con calor

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El &#039;efecto Venturi&#039; y otros trucos para dormir con calor