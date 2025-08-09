El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Chente' es guía barrancos en la comarca de La Vera (Cáceres). R. C.

Vicente Riolobos

Guía de barrancos
«Hay gente de los pueblos que no conoce cómo es su río»

Un verano a la última ·

Empezó a bjar barroncos con 16 «sin neopreno ni cuerdas, todo muy rústico». Hoy es guía titulado y tiene su propia empresa, donde atiende a cientos de personas interesadas en este deporte

J. López-Lago

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:27

Vicente Riolobos, al que todo el mundo conoce como 'Chente', es uno de los encargados de desmentir por la vía de los hechos que Extremadura ... sea una tierra árida. Esta falacia carece de sentido por la gran cantidad de embalses y su enorme tamaño, lo que permite que haya decenas de playas de agua dulce dispersas por esta región. Pero 'Chente' le da una vuelta de tuerca a los recursos hídricos y aprovecha el agua recién llegada de las nieves de Gredos que acaba corriendo y saltando por la comarca cacereña de La Vera, donde él tiene su empresa para atender a los cientos de personas que hacen barranquismo cada verano en Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  2. 2 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  3. 3

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  6. 6 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  7. 7 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  8. 8 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  9. 9 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  10. 10 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Hay gente de los pueblos que no conoce cómo es su río»

«Hay gente de los pueblos que no conoce cómo es su río»