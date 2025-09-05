El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Nutrición

Los ultraprocesados atacan el cerebro, pero... ¿es bueno vetarlos del todo?

Un estudio revela que 'lo prohibido' nos tienta más y que darse un capricho esporádico quizá sea el mejor remedio para no caer en el abuso

Amanda Sierra

Amanda Sierra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:08

Es difícil resistirse a la oferta de alimentos ultraprocesados. Seguro que este verano hemos sucumbido más de la cuenta. Y ese relax en nuestros buenos ... hábitos alimenticios tiene consecuencias que ahora vemos rápidamente en la báscula: el Instituto Europeo de la Obesidad estima que llegamos a ganar hasta cinco kilos durante el periodo estival. Lo que nos preocupa ahora en septiembre suelen ser los michelines, aunque la acumulación excesiva de grasa en nuestro organismo –¡ay, esos chutes de ultraprocesados que nos hemos metido tienen mucha culpa!– va mucho más allá de lo estético: ya sabemos que está rotundamente demostrado que la obesidad incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, artrosis y algunos tipos de cáncer (como el de mama o el de colon), pero es que además, y de esto se habla muy poco, la obesidad afecta al cerebro. Sí, al cerebro.

