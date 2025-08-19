El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sabes que...

El canto de los grillos te chiva la temperatura que hace

Cuanto más calor hace, más rápido va su metabolismo y, por tanto, más frecuente es su soniquete

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 19 de agosto 2025, 00:02

Escucha la noticia

1 min.

El canto de los grillos es una de las bandas sonoras que resuena en las noches de verano. Ese cricrí constante que acompaña nuestras veladas ... estivales no es solo un sonido de fondo. Aunque no lo creas, ese soniquete es, curiosamente, una forma natural de saber la temperatura que hace en la calle o en el campo. A finales del siglo XIX, el físico Amos Dolbear descubrió que la frecuencia del canto de los grillos varía según la temperatura ambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Incendios forestales en Asturias | El viento del Norte y la niebla dan un respiro a Cangas del Narcea mientras Degaña lucha contra el reloj
  3. 3 Dos chispazos dan la victoria al Sporting
  4. 4 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella
  5. 5 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  6. 6 El gobierno asturiano pide más medios en León para aplacar el fuego que amenaza al Principado
  7. 7 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  8. 8 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  9. 9 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  10. 10

    Trump insta a Zelenski a renunciar a Crimea y a entrar en la OTAN horas antes de verse en Washington

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El canto de los grillos te chiva la temperatura que hace

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El canto de los grillos te chiva la temperatura que hace