Cinco ejercicios para mantenerte en forma durante las vacaciones

Estamos de vacaciones, así que la idea no es machacarse con rutinas agotadoras sino mantener la musculatura activa sin quitar tiempo al ocio y al ... descanso. Estos son cinco ejercicios muy sencillos con los que podrás mantenerte en forma durante los que queda de verano. Ánimo.

Sentadillas

Es un ejercicio muy completo que fortalece cuádriceps y glúteos, además de mejorar la estabilidad. Y lo mejor es que se pueden practicar en cualquier lugar. De pie, con los pies separados al ancho de los hombros, baja como si fueras a sentarte, manteniendo la espalda recta y las rodillas alineadas. Puedes usar un banco o un bordillo de referencia.

Flexiones

Otro clásico de las rutinas deportivas. Coloca las manos sobre un banco (con el cuerpo inclinado) y baja el torso hasta que el pecho casi toque el banco. Luego empuja para volver a la posición inicial. Si te cuesta mucho o no puedes realizarla bien, apoya las rodillas en el suelo. En la bajada piensa en sacar el pecho, que tus hombros no se vayan hacia delante. Bloquea el cuerpo y no dejes caer la cadera.

Zancadas

La zancada o 'lunge' es un ejercicio perfecto para trabajar el tren inferior, con el que se obtienen grandes resultados en glúteos y piernas. Da un paso largo hacia adelante y baja la rodilla trasera casi hasta el suelo, manteniendo la espalda recta y la rodilla delantera alineada con el tobillo. Se recomienda comenzar con tres series de 10-12 repeticiones por pierna.

Planchas

Son fantásticas para mejorar la estabilidad, fuerza y resistencia abdominal. Apóyate sobre los antebrazos (o manos) y los pies, manteniendo una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Contrae el abdomen y mantén la posición durante unos segundos. No arquees la espalda, que la cadera no esté ni muy arriba ni muy abajo. Mantén la curvatura natural de tu espalda y bloquea la posición.

Burpees

Este ejercicio combina movimientos de sentadilla, plancha, flexión y salto vertical, por lo que es perfecto para trabajar fuerza, resistencia y cardio en un solo movimiento. ¿Cómo se hacen? Salta, baja a una posición de flexión, vuelve a subir y salta de nuevo, todo en una secuencia rápida y continua. Empieza por cinco series de diez repeticiones.