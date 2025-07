Cómo combatir el jet lag

Carmen Barreiro Lunes, 21 de julio 2025, 00:04 Comenta Compartir

Escucha la noticia 2 min.

Si has experimentado esa sensación de no poder más después de un vuelo largo, no te preocupes. Es el jet lag, un enemigo de los ... viajeros que puede convertir el viaje más emocionante en una experiencia agotadora, sobre todo cuando se vuela hacia el este. Estos son algunos trucos para combatirlo.

Ajusta el horario desde una semana antes Una semana antes de viajar, adapta poco a poco tu horario de sueño al del destino. Acuéstate y despiértate 30-60 minutos antes o después cada día, según vayas al este o al oeste. Este cambio progresivo ayuda a que tu reloj biológico se sincronice con el nuevo horario y reduce el impacto del jet lag al llegar. Ajusta también las comidas y rutinas diarias. Duerme bien antes del vuelo Viajar con falta de sueño empeora el jet lag. Intenta dormir bien las dos noches previas especialmente si viajas hacia el este, porque suele generar más desajuste. Si tienes un vuelo nocturno, lleva una almohada de viaje, antifaz y tapones para los oídos. Crear un ambiente cómodo te ayudará a dormir en el avión y a reducir el cansancio acumulado al llegar. Al llegar a destino, pasa tiempo al aire libre La luz solar regula el ritmo circadiano. Al llegar, pasa tiempo al aire libre durante las horas clave del día. Si vuelas al este, busca luz por la mañana; si vuelas al oeste, por la tarde. Evita luz brillante en las horas inadecuadas usando gafas de sol o quedándote en interiores. La exposición controlada a la luz ayuda a reprogramar tu reloj interno más rápido. Mantente hidratado y evita el alcohol La deshidratación puede intensificar los síntomas del jet lag. Bebe agua regularmente antes, durante y después del vuelo. Evita el alcohol y la cafeína, ya que alteran el sueño y pueden causar deshidratación. Lleva tu propia botella para asegurarte de tomar suficiente líquido. Una buena hidratación mejora tu estado físico y mental al llegar a tu destino. Nada de siestas largas el primer día Aunque sientas mucho sueño al llegar, intenta estar despierto hasta la noche local. Si no puedes, duerme una siesta de 20-30 minutos para no alterar más tu ritmo circadiano. Dormir demasiado durante el día prolonga la adaptación. Mantente activo, camina, haz ejercicio ligero y exponte a la luz natural para mantenerte alerta hasta la hora de dormir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Verano