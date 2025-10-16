El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La 'boy band' de K-Pop BTS supuso un hito en la historia de este fenómeno. Agencias
Vivir | Ocio

Así se construyen las estrellas de K-Pop: «Para debutar deben tener carisma, buena imagen, cantar, bailar durante tres horas...»

Ser un 'idol' no es algo que ocurre por casualidad, los niños y jóvenes coreanos entrenan durante años sin saber seguro si llegarán a conseguirlo

Julia Fernández

Julia Fernández

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:26

Ser un 'idol' del K-Pop no es sencillo. Ni cae del cielo. Nadie toca con una varita mágica a estos jóvenes. Se lo trabajan. ... Unos son reclutados por cazatalentos de las empresas inmersas en este fenómeno en las calles, otros acuden a audiciones que organizan estas firmas para encontrar nuevos rostros y los menos van a 'talent shows' televisivos con la esperanza de que alguien se fije en ellos. Pero lo que viene después no es el modelo 'OT', no hay un disco en meses, sino un entrenamiento largo, explica Sina Díaz, fundadora de Con K de KPop, una plataforma creada por fans para fans de este fenómeno.

