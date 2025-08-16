El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al ritmo de La Pasarela. Una pareja baila durante la verbena vespertina en Quel. Sonia Tercero
Nos vamos de verbena a... Quel (La Rioja)

La orquesta La Pasarela se derrite a 39 grados: «Aquí lo importante es que la gente baile»

De Marisol a Tom Jones, esta formación lleva 35 años animando las fiestas populares con música de todo tipo y ya van por la tercera generación

Pío García

Pío García

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:40

Escucha la noticia

7 min.

A las ocho menos cuarto de la tarde, el termómetro del móvil marca 40 grados. El escenario está montado en un parking vacío, detrás del ... frontón. El sol todavía campea en un cielo azulísimo, aunque poco a poco se va escondiendo detrás de un edificio. Cuatro pelotaris calientan en una bocacalle; su partido comienza en quince minutos. La gente del pueblo pasa a su lado y les da ánimos con un puntito de sorna: «¡Hoy no hace falta que calentéis mucho!», les gritan. Ellos, concentrados, hacen como que no escuchan. En una lonja vecina, la Peña La Repeña ha montado un bar. Los mozos salen cargados con tanques de cerveza y piscinas de calimocho. En el parking reconvertido en pista de baile, el Ayuntamiento de Quel ha instalado dos tenderetes: en uno se fríe choricillo y en otro se reparten vasitos de vino tinto. Una hucha anima a depositar un euro para la ermita del Cristo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  2. 2

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  3. 3 Un incendio en Quirós eleva a quince los fuegos que queman Asturias de oriente a occidente
  4. 4 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  5. 5

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  6. 6 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente
  7. 7 La parada que nadie perdona en la Feria
  8. 8 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  9. 9 Asturias se achicharra y llega a 42,6 grados
  10. 10

    «Perlora mantendrá su carácter de ciudad-jardín, abierta y verde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La orquesta La Pasarela se derrite a 39 grados: «Aquí lo importante es que la gente baile»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La orquesta La Pasarela se derrite a 39 grados: «Aquí lo importante es que la gente baile»