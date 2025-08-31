El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Maike Torralvo en el circo Holiday instalado en Bilbao. Jordi Alemany

Maike Torralvo Artista de circo

«Hay padres que dicen: 'Va a venir el payaso y te va a comer'»

Maike Torralvo ·

Es el payaso augusto del circo Holiday y lleva en la pista desde los tres años

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:04

Hijo de portugués y española que se hacían llamar Los Antonys, Maike Torralvo (Madrid, 1991) es el último de seis generaciones dedicadas al circo. Ha ... sido los dos payasos, carablanca y augusto, hace reír en el idioma que le pongas y estos días actúa en el circo Holiday en Bilbao, con Rody Aragón como cabeza de cartel.

