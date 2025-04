¿Seguro que lo estás haciendo bien? Cuatro errores que cometes con tu hijo adolescente

No es un mito: las hormonas también tienen algo de 'culpa'

¿Pero qué les pasa en la cabeza a los adolescentes? Desde la neurociencia su comportamiento tiene explicación. David Bueno señala que su cerebro está en plena revolución, haciendo conexiones nuevas y también eliminando algunas para abandonar la etapa infantil. Pero la transición no es fácil: el nivel de estrés aumenta en la adolescencia. Por eso, si les exigimos demasiado, se lo incrementamos. Acotemos el término 'demasiado'. Eso no significa no ser exigentes, sino respetar sus ritmos y tener en cuenta que las hormonas que en los adultos rebajan el estrés en ellos hacen lo contrario.