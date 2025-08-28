El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir verano

La vuelta al cole empieza una semana antes

No es un mito, los niños necesitan unos días de adaptación antes de iniciar las clases para retomar la rutina sin dramas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:08

Escucha la noticia

4 min.

La vuelta al cole ya ha empezado. Y no, no se trata del reclamo publicitario de unos grandes almacenes ni de una manera de hablar. ... El regreso a las aulas de los más pequeños se debe planificar con al menos una semana de adelanto para que la reincorporación a la rutina sea lo más llevadera posible para todos los miembros de la familia después de casi tres meses de vacaciones, comidas a deshoras y poca prisa para meterlos en la cama. «El periodo de adaptación es fundamental porque los seres humanos no somos máquinas, no nos reprogramamos de un día para otro. Y aunque es verdad que los niños se adaptan muy rápido a los cambios, tenemos que darles un tiempo para que los procesen e interioricen», argumenta la psicóloga infantil Silvia Álava.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  4. 4 Carlos Baute vence a la lluvia y ya actúa en Avilés en la noche grande de San Agustín
  5. 5 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  6. 6

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  7. 7 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Ibias continúa luchando contra las llamas tras una noche angustiosa: «Los vecinos desalojados siguen fuera»
  10. 10 Carlos Baute y un millar de disparos pirotécnicos para cerrar las fiestas de San Agustín de Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La vuelta al cole empieza una semana antes

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La vuelta al cole empieza una semana antes