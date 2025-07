Para Ander Larrazabal (Bizkaia, 33 años) el verano más que relajación, es sinónimo de trabajo. Pero no uno pesado ni aburrido, sino «divertido», «apasionante» y ... con los pies en la arena. Es socorrista desde los 18 años, un oficio que siempre le gustó, desde que iba de pequeño al arenal que ahora vigila a darse un baño con su abuela. «Veía a los socorristas con las zódiacs y los vehículos que usaban y me llamaba la atención. Enfoqué mis estudios en el deporte y para sacar algo de dinero mientras tanto, en 2011 hice el curso de socorrista», cuenta. Además de vigilante, también ocupa el cargo de coordinador general del servicio.

– En la decisión de ser socorrista, ¿cuánto ha influido la serie de 'Los Vigilantes de la Playa'?

– Ja ja. Desde luego que para alguno habrá tenido influencia. Por mi época sí que vi la serie, pero a los jóvenes que están ahora trabajando de socorristas les ha pillado un poco lejos.

– ¿Por qué playa y no piscina?

– Uf. Es una decisión más personal. Creo que es como elegir entre una oficina y un trabajo más dinámico. Las labores en la piscina son más estáticas.

– ¿Más aburridas?

– Para mí sí, sin menospreciar el trabajo que hacen los compañeros, claro. Lo que siempre les digo a los chavales que vienen a trabajar es que, independientemente del oficio que vayan a desempeñar luego, la playa es la mejor oficina que se puede tener.

– ¿Es tan apasionante ser socorrista como pintan las series?

– La realidad siempre supera a la ficción. No sé si es apasionante, pero a mí sí que me apasiona.

– ¿Da para vivir todo el año?

– Aquí en Bizkaia es un trabajo que normalmente se combina con los estudios, aunque sí que hay gente que trabaja todo el año de socorrista en otras zonas del país.

– ¿Cuánto de postureo hay a la hora de querer ser socorrista?

– La mayoría de los que están aquí trabajando es gente nadadora o que su deporte habitual es la natación, el waterpolo, etcétera. No creo que lo hagan por el postureo. Se liga muy poco, ¿eh?

– Se lo iba a preguntar justo ahora. ¿Es un mito entonces?

– Es más un mito, sí. Habrá el que liga más o el que liga menos, pero no depende del trabajo.

– ¿No les piden el teléfono entonces?

– Nada, nada. Sí que es verdad que hay quien se queda contigo y luego te reconoce, pero ya.

– Cuénteme alguna de las historias más surrealistas que le hayan pasado siendo socorrista.

– Tengo una en esta misma playa (Arrigunaga, Bizkaia). Ocurrió cuando un pescador estaba subido en una roca y vino una tormenta. Fui a rescatarle, le expliqué cómo íbamos a sacarlo, que iba a ser por el agua, y una vez en el mar nos dijo que no sabía nadar. Y claro, con la corriente que había y con unas olas importantes, la emergencia fue a más.

– ¿Son comunes los rescates en estas playas?

– Por lo general, sí. Tenemos playas más tranquilas, pero en la cornisa cantábrica hay muchas corrientes. Es bastante habitual salir a rescatar, aunque no suelen ser actuaciones muy laboriosas o largas.

– ¿Los bañistas suelen hacer caso a los socorristas?

– Se suele hacer caso, pero hay perfiles de todo tipo. Hay personas que por desconocimiento no hacen mucho caso y otros, los jóvenes, quizás por hacerse los 'guais', pues tampoco.

Peligros del mar

– ¿De qué consejo pasan más?

– De las banderas. Hay playas en las que hay mucho bañista local y la gente cree que lo sabe todo.

– ¿Con quién os 'peleáis' más, con los jóvenes o con las personas más adultas?

– Sobre todo con la gente joven.

– ¿Somos conscientes de los peligros que tiene la playa?

– La gente no es consciente de que el mar es un medio hostil, no lo controlamos, no es como cuando vamos andando, que estamos con los pies en la tierra. Hay varios elementos que pueden influir como las rocas, las corrientes, el oleaje... y no nos damos cuenta de su peligrosidad real.

– ¿Es arriesgado meterse al mar sin la compañía de otra persona?

– Entrar solo al mar es bastante peligroso. De hecho, en la época en la que no hay servicio de socorrismo, cuando la gente viene por la noche después de trabajar o incluso tras haber bebido, se dan numerosos casos que acaban con graves consecuencias.

– ¿Es un trabajo estresante?

– Hay días y días, pero por lo general es bastante tranquilo. Aunque hay jornadas con mucha afluencia en la que tienes que estar muy atento y concentrado.

– Entiendo que tenéis que estar muy preparados físicamente.

– La parte física es bastante importante, además de los conocimientos. En Bizkaia somos de los que más pruebas previas hacemos a los candidatos.

– ¿Y la dieta? ¿No podéis permitiros ni un helado?

– Claro que sí. La mayoría de los que trabajan en socorrismo son gente joven y tienen un metabolismo que les permite comer un helado y alguna otra cosa más.