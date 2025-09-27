El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Relaciones humanas

Amor en la oficina: ¿debemos revelarlo?

Los romances entre compañeros tiene sus riesgos... y sus códigos legales. Un experto nos ayuda con las dudas más habituales

Iratxe Bernal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:08

Casi cuarenta años de servicio y un cargo de la mayor responsabilidad no han librado a Laurent Freixe, hasta hace dos semanas consejero delegado de ... Nestlé, de un fulminante y mediático despido por ocultar que tenía un 'affaire' con una trabajadora de la multinacional. La inmediatez y contundencia con la que ha actuado la compañía ha dado que pensar a más de una pareja que comparte oficina sobre su futuro. Y también ha sembrado la duda en otras personas atraídas por algún colega. ¿Te pueden despedir por tener una relación con un compañero? ¿Puede la empresa prohibir a dos trabajadores salir juntos? ¿Y echarlos si no lo cuentan?

