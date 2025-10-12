El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Relaciones humanas

El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Empresas de Silicon Valley quieren recuperar este polémico sistema laboral, prohibido hasta en China

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:59

Comenta

Mientras en la mayoría de países desarrollados se debate seriamente sobre una posible reducción de la jornada laboral y la búsqueda de medidas que permitan ... conciliar la vida profesional con la personal, empresas de Silicon Valley quieren rescatar el método 996, un polémico sistema laboral que persigue todo lo contrario: una dedicación absoluta a la compañía, con jornadas maratonianas en las que lo de menos es el bienestar del empleado. La cultura del esfuerzo llevada al extremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  6. 6 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  7. 7 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?