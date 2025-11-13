El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

La 'regla del 9': las edades con más riesgo de infidelidad

Coinciden con cambios de ciclo enlos que cunde «la sensación de que algo se acaba»

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:22

A partir de los 39 años, las crisis existenciales nos hacen cuestionar todo lo que tenemos... y la relación de pareja es el primer foco. ... Así lo determinan los profesionales que ven en terapia los tsunamis de estos cambios de ciclo que suelen regirse por la 'regla del 9'. Es decir, justo un año antes del cambio de década se produce una marejada interna que muchas veces desemboca en infidelidades, que es la manera en que a menudo cristaliza «la sensación que tenemos de que algo se acaba y también de que deberíamos estar en otro sitio o en otro punto de nuestra vida», explica la sexóloga Eva Moreno. Así que los 39, 49 y 59 son, indica, tres momentos críticos para la fidelidad. Es decir, donde más riesgo de deslices hay.

La 'regla del 9': las edades con más riesgo de infidelidad

