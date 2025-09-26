Salir en las fotos al lado de tus amigos pibones ¿te hace más guapo o más feo? Se llama 'efecto animadora' y es la razón por la que parecemos más atractivos cuando vamos en grupo

Acabas de regresar de un fin de semana increíble con tus amigos. Lo habéis disfrutado muchísimo y al volver a casa te pones a ver todas las fotos que habéis hecho que, por cierto, son muchísimas. En el restaurante que tanto os gustó el primer día, en el desayuno con el zumo de naranja y la tostada de aguacate, de turisteo por la ciudad, de fiesta, de postureo para que quede constancia en redes sociales de lo bien que te lo has pasado... Y resulta que cuanto más repasas la galería de imágenes, más caes en la cuenta de que sales más favorecida en las fotos en grupo que en los selfies o en las que posas sola.

Pues bien, ese pensamiento que te asalta no es una percepción subjetiva. Tiene una base científica y se conoce popularmente como el 'efecto animadora'. Esta hipótesis de que una persona se ve más atractiva en grupo que sola se planteó por primera vez hace casi dos décadas en la serie de televisión 'Cómo conocí a vuestra madre'.

En uno de los episodios más aclamados por los seguidores de la comedia, el personaje de Barney Stinson, interpretado por Neil Patrick Harris, explicaba a sus amigos en un bar una teoría que él mismo bautizó como 'el efecto cheerleader' o 'la conspiración de las Spice Girls' y que viene a decir que la mayoría de las veces las mujeres parecen mucho más guapas de lo que son cuando forman parte de un grupo. «Parece que están buenas, pero si las coges individualmente, son horrendas», sentencia en el 'gag'.

Belleza media

Al margen de lo políticamente incorrecto de la broma, varios estudios científicos han demostrado que el personaje de Barney tenía razón. Esta teoría, también conocida como 'efecto de atracción grupal', fue confirmada por una investigación llevada a cabo por Drew Walker y Edward Vul en 2014 y refrendada por estudios posteriores, aunque con algunos matices.

Entonces, ¿parezco realmente más atractivo si salgo en la foto con más personas o entro en un bar en compañía de mis amigas? Sí y no. En general, cuando aparecemos con más gente «el cerebro tiende a hacer un promedio de las características estéticas del grupo, independientemente del género. De manera que una persona con unos rasgos menos agraciados que el resto del colectivo se 'aprovecha' de estar rodeada de personas más atractivas que ella. En otras palabras, cuanto menos bello es un rostro, más se beneficia de la compañía de otras personas a su lado», señala la investigación.

Y esto se produce porque nuestra mente mide inconscientemente la belleza según el promedio. Volviendo al ejemplo inicial de las animadoras, se podría decir que la puntuación media de un equipo de cheerleaders es superior a la suma de todas las puntuaciones individuales dividida entre el número de miembros del equipo.

«En la mayoría de los casos, salvo que seas Scarlett Johansson o Chris Hemsworth, el atractivo es ambiguo. Y esto significa que las caras se suelen evaluar en contraste con otros rostros. Una persona 'normal' se ve más guapa si se rodea de caras más bellas que la suya. Es decir, a largo plazo uno puede beneficiarse de tener amigos muy guapos. Sin embargo, cuando se trata de primeras impresiones –por ejemplo, al ver a alguien mediante una aplicación–, los rostros muy bellos se benefician si están flanqueados por otros menos atractivos», precisa Claude Messner, profesor de Marketing de la Universidad de Berna (Suiza) en un artículo publicado en 'Psychology Today'.

Lo que no influye en la percepción de belleza es la posición en la que sales en la foto. No importa si te pones en una esquina o en el centro: el 'efecto cheerleader' es el mismo.

Acompañados, mejor

A continuación te mostramos algunos ejemplos que explican cómo funciona y cómo te puedes aprovechar de este sesgo cognitivo en diferentes ámbitos. Si lo que buscas es salir lo más favorecido posible en las imágenes que subes a las redes sociales, procura fotografiarte siempre en compañía de personas que tengan características físicas que complementen las tuyas, pero sin exagerar, «porque ser muy diferentes podría resultar contraproducente», precisan los expertos. Por ejemplo, ponte al lado de una compañera con pelazo o de otra con mucho estilo... y así tendrás el guapo subido.

Este efecto también se usa mucho en marketing, sobre todo en la venta de productos de uso habitual tanto en tienda física como online. Una falda o un pantalón, por ejemplo, nos llaman más la atención si forman parte de un conjunto que si se fotografían de manera individual. Justo lo contrario que los artículos de lujo, que se presentan por separado, únicos y exclusivos.