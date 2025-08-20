El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A sus 85 años, Philippe se encuentra «en plena forma». R. C.

Philippe Valère Empresario de la noche

Un verano a la última
«Los ricos han desaparecido, yo no los veo»

Philippe Valêre ·

Formó con su mujer, Olivia, el tándem perfecto que dirigía las noches de juerga y lujo de la Marbella más glamurosa... y aún sigue al pie del cañón

Izaskun Errazti

Izaskun Errazti

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02

Escucha la noticia

4 min.

El ocio nocturno en Marbella se llama Olivia Valère. Así es desde que la empresaria francesa abrió en 2000 su discoteca en Puerto Banús y ... acabó convirtiéndola en la más famosa de Europa. Tres años después de la muerte de la reina de la noche marbellí, su viudo, el abogado Philippe Valère, vela por su trono. A su exclusiva propuesta, que incluye la famosa sala de fiestas por la que han desfilado grandes 'celebrities' de todo el mundo, la terraza que adora la comunidad árabe y el restaurante Lov, se une desde julio un espectáculo de cabaret, muy al estilo de Los Cuatro Gatos o El Molino de Barcelona, según apunta su promotor, que se confiesa «en plena forma. Me dan ganas de seguir así muchos años», advierte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  2. 2 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  4. 4

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  6. 6

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  7. 7 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  8. 8

    El belga Leander Dendoncker será el noveno fichaje del Real Oviedo
  9. 9

    Pablo Vázquez sobre su estreno con el Sporting de Gijón: «Se me pusieron los pelos de punta»
  10. 10 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Los ricos han desaparecido, yo no los veo»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Los ricos han desaparecido, yo no los veo»