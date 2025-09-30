El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Vivir

¿Por qué la demencia lleva siempre a pensar cosas horribles?

Hay una base psicológica que lo explica

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:00

Escucha la noticia

4 min.

Nos han estafado. Nos persiguen. Nos roban. Nos quieren matar. Alguien muy querido ha muerto. Nos han echado de casa. Estamos en la ruina. Todos ... esos pensamientos negativos pueden sacudir la cabeza -y el bienestar- de una persona con demencia en el lapso de media hora. ¿Por qué los delirios de una persona con alzhéimer o párkinson, por ejemplo, nunca les lleva a imaginar cosas bonitas? Que les ha tocado la lotería, que alcanzan alguno de sus sueños, que regresa alguien importante a sus vidas... qué demonios, en el mundo de los delirios podrían hasta resucitar a seres queridos, ¿no? Pues no, que la cosa va casi siempre sobre el miedo y el mal rollo. ¿Por qué?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  4. 4 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  7. 7 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  8. 8

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  9. 9 Los aficionados del Real Oviedo afectados por el aplazamiento del partido critican la falta de previsión
  10. 10

    El Sporting de Gijón entra en alerta naranja: las debilidades del equipo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Por qué la demencia lleva siempre a pensar cosas horribles?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Por qué la demencia lleva siempre a pensar cosas horribles?