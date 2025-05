Descubre si el protector solar que te aplicas es el que más te conviene

Carmen Barreiro Sábado, 3 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

En crema, barra, aceite, gel, bruma, aerosol, con filtro físico, químico, de amplio espectro... incluso de colores. La variedad y cantidad de artículos de protección ... solar que ocupan las estanterías de supermercados y farmacias desde hace unas semanas es abrumadora. Entre tanta oferta es fácil perderse y muchas veces gastamos dinero en productos solares que no son los más adecuados para nosotros, no tanto porque no nos protejan lo suficiente de los efectos del sol sino porque no se adaptan bien a nuestro tipo de piel: nos causan reacciones alérgicas, nos resultan pringosos o puede que todo lo contrario, nos dejan el rostro tirante y apagado.

Al margen del formato, el tipo de filtro o su composición, los dermatólogos y médicos estéticos coinciden en que no hay mejor cosmético antienvejecimiento que el que te protege de los rayos del sol. «De hecho, si tuviese que quedarme con un solo producto para el resto de mi vida sería, sin duda, el protector solar. Es el que más previene los signos de la edad y el que mejor cuida la salud de nuestra piel», insiste la doctora Candy Hernández, especializada en medicina estética y autora del libro 'Piel radiante en 8 pasos' (Ed. Oberon). Un apunte: elige «siempre, siempre» uno de protección 50. «Hace años, los de alta protección eran espesos, blancos como la nieve y muy incómodos de aplicar, pero con todos los avances de la ciencia, hoy en día son igual de cómodos de usar que los de baja protección, así que no hay excusa», precisa la experta. Para pieles secas Es la más agradecida con la protección solar. «Prácticamente todos los productos y texturas le van bien y no le causan problemas. Las personas con la piel seca solo tienen que preocuparse de encontrar una crema que les guste y reaplicarla siempre que lo necesiten». Para pieles grasas o acnéicas Es la más compleja para encontrar un buen protector solar. La doctora Hernández aconseja «buscar productos con palabras como 'textura fluida' o 'efecto matificante'». Para reaplicar durante el día, una buena opción para la experta son los protectores en polvo, a base de agua o también los 'oil free'. Para pieles sensibles En este caso, los especialistas recomiendan evitar productos solares que contengan ingredientes como octocrylene, oxybenzone o avebenzone en su formulación, ya que son los filtros solares que mayor reacción suelen desencadenar. «Mejor busca protectores solares a base de titanium dioxide o zinc oxide», enumera la doctora Hernández. Para pieles deshidratadas La mayoría de los productos solares contienen alcohol entre sus principales ingredientes, lo que contribuye a deshidratarnos todavía más. «Si es tu caso, asegúrate de hidratar muy bien la piel del cuerpo y el rostro antes de aplicarte el protector solar». Mezclar crema con el maquillaje, duración del moreno... y otras dudas Estas son algunas de las verdades y mentiras más extendidas sobre los protectores solares. Si uso crema, no cogeré color: lo cogerás igualmente, pero tu piel tardará un poco más de lo habitual. Como ya estoy moreno, puedo dejar de usar protector: serás menos sensible, pero sigues necesitando fotoprotección porque «la piel puede quemarse igualmente y acabar con lesiones irreparables», advierten los expertos. Puedo mezclar la crema solar con mi base de maquillaje: para que el producto nos protega, debe cubrir la totalidad de la piel. Si mezclas la crema con el maquillaje, también reduces el factor de protección. Los filtros físicos son mejores que los químicos: Depende. Los primeros actúan como una pantalla dispersando la radiación. Serían como el escudo de un caballero medieval donde los ataques rebotan. El principal inconveniente es que no se extienden muy bien y suelen dejar una capita blanquecina sobre la piel. Son perfectos para pieles sensibles y niños pequeños. Los químicos, sin embargo, captan la energía solar, absorben la radiación y la transforman convirtiéndola en inocua para la piel. Son más fáciles de aplicar, pero dan más problemas de intolerancia. Si está nublado, no necesito protección: mentira. «Los rayos solares son perfectamente capaces de traspasar las nubes, incluso en los días más nublados», alerta la doctora Candy Hernández. Con un poquito basta: falso. De hecho, nos solemos quemar porque nos echamos poca crema y mal. La recomendación es aplicar dos miligramos de producto por centímetro cuadrado: unos 30 gramos para el cuerpo y dos dedos bien colmados para el rostro. Y reaplicar cada dos horas. Si tomo ibuprofeno me quemo antes: verdad. Algunos medicamentos son fotosensibles. El bronceado dura muy poco: pues unos 28 días aproximadamente o algo más si nos ha seguido dando el sol.

