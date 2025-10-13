El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
Marcos Llorente lleva las gafas con lentes amarillas durante una entrevista.
Vivir | Salud

Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Los futbolistas aseguran que las usan para protegerse de la luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:55

Varios jugadores de la selección española de fútbol, encabezados por el polémico Marcos Llorente, han vuelto a poner de moda las gafas con cristales amarillos. ... Las llevan puestas en las ruedas de prensa, en entrevistas, en el aeropuerto, en los paseos por el hotel, en las charlas con el técnico... Se trata de un accesorio que ha llamado la atención no solo por su estética –y porque llevar gafas tintadas en interiores es algo excéntrico–, sino también por la justificación que está detrás de su uso: utilizan este tipo de lentes porque, supuestamente, protegen sus ojos de la «nociva» luz azul que emiten las pantallas. Y, claro, las llevan ellos y, automáticamente, se multiplican las ventas de gafas con cristales amarillos: unos las comprarán por parecerse a sus ídolos y otros porque les 'compran' el discurso de que son buenas para la salud visual.

