El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Viivr | Salud

¿Dormido yo? ¡Qué va!' Por qué siempre nos parece que estamos despiertos (y no)

Eso que siempre dice tu padre frente a la televisión se llama sueño paradójico

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:15

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Ese padre (seguramente ya algo mayor) que se va quedando dormido con el mando en la mano. Y que se queda frito del todo antes ... de que el resto de la familia se levante en armas porque quiere cambiar de canal. «¡Que no estoy dormido, que sólo he cerrado los ojos un momento!». Un instante... de película y media o de tres capítulos consecutivos de una serie para ser exactos. Esta situación seguro que nos suena a todos. Pues resulta que ese fenómeno de negar que nos hemos dormido –porque realmente creemos que hemos permanecido despiertos, no porque tengamos la desfachatez de mentir sobre algo que los demás ven evidente– tiene una explicación científica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  6. 6

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»
  9. 9 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Dormido yo? ¡Qué va!' Por qué siempre nos parece que estamos despiertos (y no)

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Dormido yo? ¡Qué va!&#039; Por qué siempre nos parece que estamos despiertos (y no)