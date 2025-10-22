Es más higiénico besar a tu perro que a tu novio barbudo

Pues resulta que es más higiénico darle un beso a un perro que a un barbudo. Una investigación llevada a cabo en la clínica suiza ... Hirslanden ha llegado a la conclusión de que las barbas albergan más gérmenes que el pelaje de un perro. Como lo lees. De hecho, prácticamente la mitad de las bacterias encontradas en las muestras analizadas contenían organismos considerados peligrosos para la salud humana. El objetivo de este estudio era otro –intentaban determinar si era seguro para los humanos usar los mismos aparatos de resonancia magnética que antes habían utilizado animales–, pero los investigadores se encontraron sin pretenderlo con unos resultados que llamaron su atención.

Compararon las muestras de piel y saliva de 18 hombres barbudos con las de una treintena de perros de diferentes razas, desde schnauzer hasta pastor alemán. Y, ojo, porque las muestras del pelaje de los animales se tomaron entre los omoplatos, «una zona especialmente antihigiénica, donde se producen infecciones cutáneas con frecuencia», destacó Andreas Gutzeit, máximo responsable del estudio. Pues bien, a pesar de que el pelo de los animales procedía de «una zona notoriamente llena de gérmenes», las barbas de los hombres contenían muchas más bacterias.

«El vello facial masculino atrapa mucha suciedad porque es más grueso y curvado que el de otras zonas. Encima, el que rodea la boca y la nariz está en un lugar perfecto para recibir bacterias. No solo pueden quedar atrapados restos de comida que terminan pudriéndose sino que, además, si la persona toca la cara con las manos sucias está transfiriendo a la barba más gérmenes todavía. Por no hablar de las cepas de estafilococo que podemos encontrar si la persona está resfriada y estornuda», coinciden los especialistas.

Productos mal aclarados

Siete de las barbas analizadas en el estudio dieron positivo en microbios patógenos para humanos, «que son el tipo de gérmenes que pueden enfermarnos en determinadas circunstancias. Estas muestras incluían Enterococcus faecalis, una bacteria intestinal común responsable de infecciones del tracto urinario y otros problemas de salud, además de Staphylococcus aureus, una bacteria que habita hasta en la mitad de los adultos humanos, pero que puede causar estragos si entra en el torrente sanguíneo», alerta el estudio.

En cualquier caso y «antes de que corras a afeitar a tu pareja», la dermatóloga Ana Molina aclara algunos puntos del estudio. «Que las barbas acumulen más bacterias que el pelaje de los perros no quiere decir que las barbas sean sucias por sí mismas. La piel y todo lo que crece en ella tiene su propia microbiota, un conjunto de bacterias buenas que nos protege. El problema aparece cuando hay mala higiene, sudor, restos de comida o productos mal aclarados. Ahí sí pueden proliferar bacterias malas que son las que provocan acné y foliculitis. Y claro, si tu pareja tiene barba y os dais muchos besos, pues ese exceso de bacterias también podría irritar la piel de tu cara».

Seis consejos para lucir una barba bien limpia

Llevar barba está de moda, pero requiere de un buen mantenimiento para mantenerla limpia y con buen aspecto. El Departamento de Salud de la Universidad de Utah ha elaborado una guía para lucir una barba «sana y libre de bacterias».

1. Limpiar

Limpia la cara y la barba a diario con un jabón suave para eliminar los gérmenes. «Si la barba está en fase de crecimiento, se puede usar un exfoliante facial dos veces por semana para ayudar a prevenir los pelos encarnados», aconsejan los dermatólogos.

2. Lavar

Lava la barba con champú una o dos veces por semana y cepíllala a diario con un peine especial para asegurarte de que no haya enredos. Sécala completamente al terminar.

3. Hidratar

Aplica una crema hidratante en la piel cuando sientas el vello seco. «Se puede usar un aceite para pieles secas, un acondicionador específico para pieles propensas al acné o una crema no comedogénica sin perfume en el caso de personas con pieles sensibles».

4. El afeitado

Aféitate después de la ducha, que es cuando el vello está más suave, y hazlo en la dirección en la que crece el pelo. Usa un aceite, gel o loción de afeitar hipoalergénicos y sin perfume. Para recortar el vello, se recomienda usar una maquinilla de afeitar o una cuchilla eléctrica. Cambia la maquinilla cada cinco o siete días como máximo.

5. Para aliviar

En caso de irritación excesiva, puede aplicarse una crema de hidrocortisona al 1% –se vende sin receta médica– sobre la piel irritada después del afeitado.

6. Mantenimiento

Recorta la barba con regularidad para que las puntas se mantengan bien suaves.