El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Llegas a la cocina y ¡zas! no recuerdas a qué ibas. Este es el motivo de tus olvidos

Tranquilo, no se trata de un problema de salud. Se conoce como efecto umbral y es absolutamente frecuente

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:01

Escucha la noticia

4 min.

Cuántas veces te ha pasado que te levantas del sofá con una idea muy clara en la cabeza, llegas a la cocina con toda la ... actitud y en cuanto cruzas la puerta... ¡se te ha olvidado a qué habías ido! '¿A qué narices había venido yo aquí?', te repites sin encontrar respuesta. Abres cajones, armarios... pero nada, que no te acuerdas. ¿Cómo es posible que seas incapaz de recordarlo si hace tan solo unos segundos sabías perfectamente qué ibas a hacer? Tranquilidad, nos pasa a todos y se conoce como el efecto umbral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  8. 8 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  9. 9 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  10. 10 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Llegas a la cocina y ¡zas! no recuerdas a qué ibas. Este es el motivo de tus olvidos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Llegas a la cocina y ¡zas! no recuerdas a qué ibas. Este es el motivo de tus olvidos