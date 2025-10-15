El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Salud

Mejora del sueño, la memoria, el sexo... Cómo tomar ashwaganda para optimizar sus efectos

La planta de moda no está indicada en algunos casos

Silvia Osorio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:25

Ashwagandha. Esta palabra que parece un trabalenguas está de moda. Aunque no todo el mundo sabe lo que es. Se trata de otro de los ... suplementos de moda y ha desatado un verdadero furor por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. En realidad, la ashwagandha no es ningún invento moderno, sino una planta medicinal que se encuentra en zonas de India, África y Oriente Medio. Y que «cuenta con propiedades farmacológicas como los adaptógenos», explica el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Esto quiere decir que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés, mejora el estado anímico y alivia el insomnio.

