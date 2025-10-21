El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Siete pesadillas oftalmológicas por usar lentillas y toda la parafernalia del terror en Halloween

«Algunas pueden tener consecuencias graves si no se tratan», indica el especialista en córnea del ICQO Pablo Morales, quien insiste en que se usen siempre productos homologados e hipoalergénicos

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 21 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Para horrores de Halloween, los que ven los oftalmólogos en los días posteriores a esta fiesta, cuando el disfraz ya es historia pero los ojos ... no han 'olvidado' las tropelías cometidas con ellos. Se les llenan las consultas: algunos pacientes –muchos no habituales, porque no tienen ningún problema ocular previo, e incluso niños– les llegan con ojitos realmente terroríficos. ¿La causa? «Los artículos o productos cosméticos no homologados usados para disfrazarse», detalla Pablo Morales, especialista en córnea del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  7. 7 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  8. 8 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siete pesadillas oftalmológicas por usar lentillas y toda la parafernalia del terror en Halloween

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Siete pesadillas oftalmológicas por usar lentillas y toda la parafernalia del terror en Halloween