El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
Vivir | Salud

¡Yo no veía tan mal! Esto es lo que les ha pasado a tus ojos estas vacaciones

En septiembre se dispara un 20% la venta de gafas ocupacionales

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:59

Escucha la noticia

4 min.

Un clásico de estos días: llegas al trabajo después de unas semanas de vacaciones –con más redondeces, menos ojeras, mejor color y las reservas de ... paciencia a tope– y descubres que algunas partes de ti se han relajado tanto... que te ponen en apuros. Por ejemplo, el cerebro..., ¿a quién no se le ha olvidado alguna contraseña del ordenador o cómo se hacían ciertas tareas mecánicas? ¿Más 'daños colaterales' del descanso? La vista. Al reincorporarnos a la rutina laboral, tenemos a menudo la sensación de que lo que aparece en nuestra pantalla no está tan nítido, ni podemos leer papeles tan bien como antes. Ahora mismo son legión los que creen que ven peor que antes de las vacaciones... ¿Es posible que en solo unas semanas nos haya empeorado la vista? ¿Qué ha pasado?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  7. 7 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  10. 10 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¡Yo no veía tan mal! Esto es lo que les ha pasado a tus ojos estas vacaciones

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¡Yo no veía tan mal! Esto es lo que les ha pasado a tus ojos estas vacaciones