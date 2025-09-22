El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alerta: así se está convirtiendo ChatGPT en el mejor amigo de nuestros hijos

Los adolescentes consultan absolutamente todo a la IA: desde cómo comportarse con la persona que les gusta hasta confesarle sus temores

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:06

Escucha la noticia

5 min.

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y especialmente los más jóvenes interactúan con ella con mucha naturalidad, quizá demasiada. Según un estudio publicado por ... UNICEF, la UNESCO y Kids Online Argentina, más de la mitad de los adolescentes recurren diariamente a chatbots (asistentes de conversación basados en IA) como ChatGPT; en muchos casos para tareas distintas a lo puramente académico. Además de utilizarlos como si fuesen un buscador convencional, les plantean toda suerte de disyuntivas y preocupaciones, como si estuviesen en la consulta de un improvisado psicólogo digital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  2. 2 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  3. 3

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  4. 4 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  5. 5 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  6. 6 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  7. 7

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  8. 8 Un boleto sellado en Oviedo, premiado con un millón de euros del Joker de La Primitiva
  9. 9 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  10. 10 Pablo López y Laura Rubio, segunda boda por todo lo alto en la sierra gaditana: «Es simplemente amor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alerta: así se está convirtiendo ChatGPT en el mejor amigo de nuestros hijos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Alerta: así se está convirtiendo ChatGPT en el mejor amigo de nuestros hijos