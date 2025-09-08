El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stoc
Vivir | Tecnología

Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales

A la lista de anglicismos que conoces tienes que añadir este, 'camfecting', que además compromete tu seguridad y tu bolsillo

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:20

Escucha la noticia

4 min.

Una nueva acepción se ha colado en el diccionario de anglicismos relacionados con el segmento tecnológico: 'camfecting'. Llevamos años debatiendo sobre la posibilidad de que ... los dispositivos inteligentes nos escuchen para desplegar inserciones publicitarias relacionadas con nuestros intereses (sin que existan aún pruebas concluyentes), pero no solemos reparar en las cámaras de los 'smartphones'. ¿Y si alguien las utilizara para espiarnos? 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  5. 5 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  6. 6 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8

    Riazor rompe el cerrojo del Sporting de Gijón
  9. 9 Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos»
  10. 10 «Estando en Londres estás en el mundo entero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales