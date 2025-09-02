El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Tecnología

¿Realmente es un peligro no poner el móvil en modo avión cuando volamos?

Cuidado con no hacer caso a la tripulación: el avión no se caerá, pero afecta a otras cosas

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:07

Escucha la noticia

5 min.

Cuando subes a un avión hay algo que tienes que hacer sí o sí: poner el móvil en modo avión. Y si se te olvida, ... ahí están los tripulantes de cabina y hasta el mismo piloto para recordártelo. Nadie tiene muy claro por qué, pero obedece, no vaya a ser que luego haya problemas en el despegue... ¿Realmente corremos riesgo de accidente si desoímos la norma? 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  2. 2 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  3. 3 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  7. 7

    La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
  8. 8

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos
  9. 9

    Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»
  10. 10 El Real Oviedo apunta a un final de mercado sin entradas o salidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Realmente es un peligro no poner el móvil en modo avión cuando volamos?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Realmente es un peligro no poner el móvil en modo avión cuando volamos?