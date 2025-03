¿Sabes cómo detectar una tienda online falsa?

Las compras por internet resultan cada vez más populares. Según el informe 'Compras online en España. Edición 2024' impulsado por red.es a través del ... Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi), más de 30 millones de personas adquirieron algún producto por esta vía durante 2023, alcanzándose una cifra de negocio de 99.200 millones de euros (un 16% más que el año anterior). La contrapartida es que los ciberdelincuentes han encontrado un filón en las tiendas fraudulentas, donde tras introducir nuestra tarjeta de crédito nos quedamos esperando eternamente al producto.

Este último fue el caso de Macarena M. (Málaga): «Llevaba tiempo detrás de un taburete que había visto en varias stories de Instagram. Estaba agotado en todas partes y tan solo lo encontré en páginas de segunda mano, a un precio absurdo. Un buen día me saltó el anuncio de una tienda de la que no había oído hablar y vi el cielo abierto: allí estaba el taburete, en el color que quería y muy asequible. No me lo pensé e hice el pedido. Un mes después seguía sin recibirlo y al intentar ponerme en contacto con la tienda descubrí que había desaparecido sin dejar rastro...».

Para que no nos pase lo mismo, el formador y experto en ciberseguridad Tomás Sierra pide interiorizar varias señales de alerta: «Debemos mostrarnos cautos si los precios resultan increíblemente bajos en comparación con otras tiendas; si la página presenta errores ortográficos, imágenes de baja calidad o diseños desorganizados; y si no encontramos por ninguna parte su dirección física, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico profesional a la que dirigirnos en caso de duda».

Igualmente, desconfiaremos si las políticas de devolución de la web son confusas o inexistentes («cuando no se explique claramente cómo funcionan las devoluciones o las garantías»); y si las opiniones de otros usuarios publicadas se antojan demasiado positivas: «Siempre es bueno ver reseñas negativas; no es realista encontrarnos un montón de valoraciones genéricas», explica Sierra.

Luego encontramos aspectos más técnicos en los que reparar, según el experto: fijarnos si la URL de la tienda contiene errores ortográficos o nombres extraños ('amaz0n.com' en lugar de 'amazon.com', por ejemplo); comprobar que en la barra de direcciones del navegador aparezca 'https://' y el símbolo de un candado (lo que indica que la conexión es segura y que los datos están cifrados); y tener en cuenta que las tiendas legítimas suelen tener dominios claros y profesionales, no largas combinaciones de números y letras.

En cuanto a los precios demasiado buenos para ser reales que comentábamos, nunca está de más acudir a herramientas como Google Shopping para compararlos con los de otras páginas web («si una oferta es mucho más barata que en el resto de sitios, desconfía») y verificar el 'stock'. Puede que estemos buscando un artículo que ya no se fabrique y esté agotado en todas partes: ¿por qué entonces figura como 'disponible para entrega en 24 horas' dentro de esa web misteriosa?

Tampoco debemos subestimar la importancia de una simple búsqueda por internet. Los compradores de sitios fraudulentos suelen dejar sus opiniones a modo de advertencia en foros de conversación y las propias redes sociales, que al mismo tiempo son utilizadas por los malhechores digitales para hacer de las suyas: «Algunas tiendas falsas crean perfiles en redes con imágenes robadas y reseñas igualmente falsas, lo que podemos contrarrestar verificando si las cuentas tienen seguidores reales y publicaciones coherentes», apunta Sierra.

Anota estas herramientas

Si pese a lo anterior no estamos seguros de la autenticidad de una tienda online, siempre podemos recurrir a herramientas diseñadas expresamente para protegernos. Estas son algunas de las recomendadas por nuestro experto:

- Fakeinet.com: «Alerta sobre posibles estafas y/o tiendas online falsas en Internet basándose en parámetros verificados por personal humano».

- Web of Trust (WOT): «Muestra la reputación de un sitio web basada en opiniones de usuarios».

- Google Safe Browsing: «Integrado en Chrome, te avisa si un sitio es peligroso».

- HTTPS Everywhere: «Asegura que siempre te conectes a versiones seguras (HTTPS) de los sitios web».

- Fake Website Detector: «Extensiones como esta analizan si un sitio es fraudulento».

Ahora bien, ¿qué podemos hacer si terminamos comprando algo en una tienda que resulta no serlo? Dado que nos exponemos a una suplantación de identidad, un fraude financiero e incluso a que nuestro dispositivo se infecte con programas maliciosos, toca contactar con nuestro banco inmediatamente para bloquear la tarjeta de crédito utilizada; cambiar la contraseña de nuestra banca online y aquellas cuentas de correo electrónico coincidentes (si es que la hemos proporcionado); denunciar a la tienda fraudulenta ante las autoridades pertinentes y realizar un escaneo completo de nuestro 'smartphone' u ordenador en busca de 'malware'.

Puede que algunos de los consejos aquí descritos resulten evidentes, pero Sierra pide no bajar la guardia dada la progresiva sofisticación de las tiendas online de pega: «Ahora usan diseños web profesionales, certificados SSL falsos y reseñas mejor elaboradas. De hecho, tienden a copiar el diseño y el nombre de tiendas conocidas; usan publicidad pagada en plataformas como Facebook o Instagram para atraer víctimas; y envían correos y mensajes que parecen reales».