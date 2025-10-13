El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Tecnología

¿Por qué no termina de triunfar el coche eléctrico?

Aunque la autonomía de las baterías es mayor, los precios no dejan de subir

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:04

Sobre el papel, el coche eléctrico tiene muchas ventajas. Dos muy importantes: su recarga implica un coste mínimo en comparación a la gasolina o el ... diésel (sobre todo si la realizamos en casa y bajo una tarifa nocturna) y su mantenimiento es anecdótico para muchos conductores. Con todo, las ventas no terminan de despegar en nuestro aquí. España es, de hecho, uno de los países en los que menos coches eléctricos se venden. Así lo atestigua la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Europa (ACEA), que estimó una cuota de mercado del 5,4% durante 2023, muy alejada del 82,4% registrado en Noruega, el 50,1% de Islandia o el 38,7% de Suecia. La situación resulta más chocante si echamos un vistazo a los porcentajes de nuestros vecinos: en Portugal y Francia la electromovilidad acaparó un 18,2% y un 16,8% de las ventas el año pasado.

