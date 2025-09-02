El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El corte brócoli, el peinado de moda entre los adolescentes

Los chicos de la Generación Z rescatan del olvido la mítica permanente

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:45

Escucha la noticia

4 min.

La permanente vuelve a estar de moda. Sí, has leído bien. Y esta vez no son las señoras mayores las que llenan de rulos y ... bigudíes sus cabezas para conseguir unos rizos esponjosos y bien definidos. Lo hacen sus nietos, en masculino. En este caso, el género es importante porque son ellos, los adolescentes, los 'bros' de la Generación Z los que han recuperado la mítica permanente para convertir sus característicos caracoles en el peinado de moda entre los chavales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  7. 7 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El corte brócoli, el peinado de moda entre los adolescentes

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El corte brócoli, el peinado de moda entre los adolescentes