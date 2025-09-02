El corte brócoli, el peinado de moda entre los adolescentes

La permanente vuelve a estar de moda. Sí, has leído bien. Y esta vez no son las señoras mayores las que llenan de rulos y ... bigudíes sus cabezas para conseguir unos rizos esponjosos y bien definidos. Lo hacen sus nietos, en masculino. En este caso, el género es importante porque son ellos, los adolescentes, los 'bros' de la Generación Z los que han recuperado la mítica permanente para convertir sus característicos caracoles en el peinado de moda entre los chavales.

Basta con darse una vuelta por un gimnasio, un centro comercial o la salida de un instituto para comprobar esta nueva tendencia capilar, bautizada en redes sociales como corte brócoli por su gran parecido con la forma de esta verdura. También se conoce como 'zoomer perm', 'alpaca haircut' o directamente 'nido de pájaro'. Distintos nombres para un corte similar que consiste en llevar la nuca y los laterales de la cabeza más o menos despejados y una cascada de rizos alborotados en la parte superior, imitando los arbolitos del brócoli.

Tal ha sido –y es – la demanda de este peinado en barberías y salones de belleza en los últimos meses que muchos peluqueros han tenido que volver a meter los rulos en sus carritos para atender los deseos de una clientela cada vez más joven y exigente con la estética de su pelo. Y no ocurre solo en nuestro país, es una moda global. Tiktokers con millones de seguidores como Plex, futbolistas como Harvey Elliott, estrellas del K-Pop como Mark de NTC o actores de éxito como Paul Mescal, Gavin Casalegno –Jeremiah Fisher en 'El verano en que me enamoré'– o Timothée Chalamet lucen una tendencia a la que se ha sumado hasta el mismísimo Superman. En su última película, podemos ver al actor David Corenswet caracterizado como Clark Kent con unos rizos bien alborotados en lugar del peinado relamido y raya al lado que llevaba en películas anteriores.

Así como entre las chicas uno de los cortes de moda es el mariposa –un peinado a capas que afina los rasgos del rostro y aporta volumen a la melena–, los chicos han recuperado la permanente como tendencia. Para los chavales con pelo rizado natural es un corte muy socorrido porque les permite lucir los caracoles sin tener que llevar melena, y este es uno de los motivos por los que muchos adolescentes se han sumado a esta moda del peinado brócoli, según explican los estilistas. Pero, claro, a los chicos de pelo liso no les queda otra que hacerse una permanente para rizar su cabello, de ahí que la demanda de esta técnica tan de moda en los años 80 haya crecido como la espuma en los últimos meses.

«Objetivamente favorecedor»

Muchos peluqueros coinciden en que este corte es «objetivamente favorecedor». «Si te sientes inseguro con tu cara, puedes taparte la mitad», bromeaba en uno de sus vídeos el tiktoker suizo Kris Grippo, otro de los influencers que se han sumado a la moda del 'nido de pájaro'. El volumen en la parte superior y la caída hacia la frente pueden estilizar el rostro, disimular una frente grande o aportar equilibrio a rostros alargados o redondeados.

Otra de las razones principales de este boom capilar se encuentra en el cambio de mentalidad que ha traído la Generación Z. A diferencia de la rebeldía estética de los 90, los chicos de hoy en día abrazan las tendencias con entusiasmo colectivo. El fenómeno FOMO (miedo a quedarse fuera) y la búsqueda constante de aprobación social —likes, seguidores, validación— ha generado una especie de estética uniforme de la que forma parte el corte brócoli. «Nadie quiere quedarse fuera de las tendencias. Los adolescentes buscan encajar con sus iguales y compartir determinada imagen es una manera de hacerlo», argumenta Ana Jiménez Zarco, experta en tendencias de consumo y profesora de Estudios de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El corte brócoli o 'zoomer perm' va más allá de un peinado, es un fenómeno cultural. «Habla del papel de las redes sociales como formadoras de identidad, de la estetización de la masculinidad y de una generación que, por contradictorio que suene, busca diferenciarse pareciéndose entre sí. También es un testimonio del reciclaje permanente de las modas. Lo que fue tendencia en los 80, lo que fue objeto de burla en los 2000, hoy es símbolo de estatus entre chicos de 15 a 25 años», añaden los expertos en tendencias.