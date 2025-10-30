El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adobe Stock
Vivir | Tendencias

¿Son los jóvenes de ahora más religiosos?

Las encuestas muestran «un ligero repunte, pero habrá que ver si es sostenido en el tiempo», analiza el sociólogo Rafael Ruiz Andrés

Julia Fernández

Julia Fernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Escucha la noticia

1 min.

Detrás de la aparición casi mariana de Rosalía en la plaza de Callao de Madrid, ataviada con un hábito blanco, surge una pregunta. ¿Está de ... moda la religión ahora? ¿son nuestros jóvenes más creyentes que antes? El sociólogo Rafael Ruiz Andrés, especialista en estos temas, echa mano de las últimas estadísticas para responder: «A día de hoy, entre el 30 y el 40% de los jóvenes se declaran católicos, dependiendo de la encuesta que consultemos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  2. 2

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  5. 5 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  6. 6

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  7. 7

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  8. 8

    Una sentencia obliga a rebajar el peaje cuando hay obras y atascos como los del Huerna
  9. 9 El rey emérito advierte que «la democracia no cayó del cielo» y justifica su exilio para no dañar a Felipe VI
  10. 10

    El aparcamiento de la avenida de Portugal, en Gijón, será gratuito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Son los jóvenes de ahora más religiosos?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Son los jóvenes de ahora más religiosos?