Tres 'tips' del gurú del fitness válidos para cuerpo y mente

«No nos podemos instalar en la comodidad», afirma Marcos Vázquez, creador del blog Fitness Revolucionario y autor de 'Sabia Mente'

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:21

Cada vez tenemos todos más claro que estar físicamente potentes y mentalmente destruidos no es una combinación aceptable. Como tampoco lo es trabajar mucho la ... mente y dejar que el cuerpo decaiga por no prestarle la más mínima atención. Es decir, todos sabemos a estas alturas que para alcanzar eso que llamamos 'estar bien' nos hace falta cuidar ambas cosas (es cierto que no solemos dedicarles el mismo porcentaje de tiempo y mimo, pero al menos tratamos de no olvidar ninguna de las partes). Marcos Vázquez, conocido como el gurú del fitness, acaba de publicar un libro, 'Sabia mente' (ed. Tenos), en el que plantea cómo combatir «la dispersión con acción», un principio aplicable a todos los músculos del cuerpo, cerebro incluido.

