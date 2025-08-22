El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eva Mónica, con un grupo de niños en la caseta donde trabaja. Antonio Tanarro

Eva Mónica Viedma Empleada en una caseta de animación a la lectrua

Un verano a la última
«Cuando tienes más tiempo libre, te vuelves vago»

Eva Mónica Viedma ·

Este verano es el primero que trabaja «para sacarse un dinerillo» y reconoce que está exprimiendo muchom ejor sus momentos de descanso

Luis Javier González

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:03

Eva Mónica Viedma (3 de agosto de 2003) ha debutado en el mercado laboral en la caseta de animación a la lectura del Ayuntamiento de ... Segovia en La Albuera. Lo suyo con este empleo es vocacional porque estudia Magisterio. Una compañera puso la oferta en un grupo de WhatsApp y se subió al carro, aprovechando que sus amigos están trabajando en un campamento en Holanda. Reivindica el esfuerzo de su generación mientras busca la rendija para un fin de semana en la playa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés
  5. 5 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  6. 6 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  7. 7 La Policía Nacional prosigue con la investigación e interroga al único detenido
  8. 8 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  9. 9 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Cuando tienes más tiempo libre, te vuelves vago»

«Cuando tienes más tiempo libre, te vuelves vago»