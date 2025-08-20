El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Icónicos. Pamela Anderson y David Hasselhoff en una imagen promocional.
Aquel verano de... 1996

'Los Vigilantes de la Playa' y otras series que marcaron nuestros veranos

De cuando Pamela Anderson y David Hasselhoff conquistaron a mil millones de espectadores 

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02

Escucha la noticia

3 min.

Si cerramos los ojos y pensamos en los veranos de los 90, el maremágnum de imágenes seguramente venga acompañado por una banda sonora muy concreta: ... la sintonía de 'Los vigilantes de la playa'. ¿Quién no recuerda a David Hasselhoff y Pamela Anderson corriendo a cámara lenta por la arena, embutidos en los míticos bañadores de color rojo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  2. 2 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  4. 4

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  6. 6

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  7. 7 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  8. 8

    El belga Leander Dendoncker será el noveno fichaje del Real Oviedo
  9. 9

    Pablo Vázquez sobre su estreno con el Sporting de Gijón: «Se me pusieron los pelos de punta»
  10. 10 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Los Vigilantes de la Playa' y otras series que marcaron nuestros veranos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

&#039;Los Vigilantes de la Playa&#039; y otras series que marcaron nuestros veranos