Gloria Camila, hundida, a punto de abandonar 'Supervivientes'

Las condiciones a las que se enfrentan los concursantes de 'Supervivientes' no son nada fáciles y se hacen incluso más duras cuando ya llevan un tiempo en la isla. Los bajones se suceden y en este caso a la que le flaquean las fuerzas es a Gloria Camila, hasta tal punto que se está pensándose el abandonar el programa. «Tengo la mente más en el exterior que aquí, necesito irme», comenta entre lágrimas la participante.

A la hija de Ortega Cano el concurso se le está haciendo más cuesta arriba desde que la separaron de su pareja, Kiko. «Me siento muy sola», confesaba la joven. Con los ojos vidriosos y preguntada por sus compañeros, Gloria no quiere reconocer sus lágrimas, pero implora su expulsión al necesitar estar junto a su familia: «No estoy llorando, pero quiero salir. Lo necesito, es que no puedo aguantar más. Quiero salir. Mi hermano sé que me necesita. Y mi padre tampoco está para muchos trotes ni nada. Soy muy familiar. Es que necesito estar con ellos».

La concursante ha pedido a sus compañeros que la nominen para enfrentarse al televoto y salir de la isla ya que abandonar supondría afrontar una importante penalización económica. «Necesito salir. Si no salgo este jueves, me nominas, por favor», le imploraba a Alejandro. «Quiero estar con mi padre y con mi hermano, sé que él me necesita. Necesito estar con mi familia, de verdad», dijo justificando su petición.

Hasta el momento Gloria Camila ha resultado ser una auténtica superviviente, con ganas y muy luchadora, no solo en las pruebas sino también en la convivencia, a pesar de que ha protagonizado alguna u otra bronca. Puede que simplemente está atravesando un mal momento en Honduras. ¿Conseguirá recuperar fuerzas o la balanza del exterior pesará más?