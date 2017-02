Pablo Carreño se amolda a Argentina

Se sobrepuso al calor sofocante de Buenos Aires y doblegó al combativo Albert Ramos. De esta forma, Pablo Carreño accedió a las semifinales del Open de Argentina. El tenista gijonés venció al barcelonés en tres sets, dos de ellos largos e intensos, por lo que el duelo se prolongó hasta las dos horas y 12 minutos (6-3, 4-6 y 6-4).

Sin embargo, esta buena racha no pudo prolongarse en dobles, ya que Pablo Cuevas, el compañero del tenista asturiano, se retiró del torneo a causa de unas molestias en la espalda cuando la dupla debía disputar la correspondiente semifinal ante Santiago González y David Marrero.

Después de tres participaciones sin lograr la victoria en suelo porteño, Carreño avanza con firmeza en esta edición del torneo argentino y se convirtió en el primero de los semifinalistas clasificados. Ahora, se medirá al ucraniano Dolgopolov, número 66 del ránking ATP y verdugo de Pablo Cuevas en este Open.

Las altas temperaturas no impidieron que Carreño comenzase el partido con acierto. Además, se aprovechó de las imprecisiones de su rival para llevarse el primer set por 6-3. Sin embargo, el segundo set fue diferente. Presentó una mayor igualdad y Albert Ramos equilibró la balanza.

En el set decisivo, Ramos arrancó mejor, con un rápido quiebro. Aunque Carreño le igualó la contienda a partir del sexto juego y finiquitó la tarea en el décimo, con una pelota de su rival que se fue larga.

En referencia al segundo set, el tenista gijonés recordó que tuvo «muchas bolas para hacer 'break', incluso estaba siendo superior en esos momentos, pero no aproveché ninguna y él, a la primera que tuvo, me la hizo y me ganó el set con una oportunidad que tuvo al resto».

Finalmente, aseguró que en el tercer set le costó «un poquito empezar, pero igual que el primer día conseguí rehacerme, entrar otra vez en el juego y volver a jugar bien».

Sobre su rival, Carreño destacó que «es un especialista en tierra, así que la victoria vale doble. Nos conocemos mucho, hemos entrenado juntos mucho tiempo en Barcelona y el único partido que teníamos había sido muy duro, este también lo ha sido».

«Hubo que estar todo el tiempo a tope, porque la humedad te mata», describió el número 25 del mundo, para concluir, en referencia a su próximo rival, que Dolgopolov «es impredecible, y tira muy duro». El encuentro entre ambos está previsto para hoy, a partir de las 19.45 horas.

El gijonés es el único español que queda en pie en el torneo argentino tras la sorpresiva eliminación en octavos de David Ferrer a manos del argentino Carlos Berlocq por 6-4 y 6-2.